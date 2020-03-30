Часть заболевших коронавирусом в Татарстане готовится к выписке

О состоянии заболевших COVID-19 в ходе онлайн-конференции рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

По ее словам, все зараженные находятся в больницах, их самочувствие ближе к удовлетворительному.

"Удовлетворительным состояние можно назвать, когда пациент выписан из больницы" - подчеркнула Фазлеева.

Также она сообщила, что часть зараженных граждан в РТ уже готовится к выписке.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане COVID-19 выявлен у 14 человек, 12 - в Казани, двое - в Челнах. Один человек выздоровел, летальных исходов нет.