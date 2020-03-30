Сервис HyundaiMobility расширяет географию

26 марта 2020 года. Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявляет о расширении географии сервиса HyundaiMobility. К Москве и Санкт-Петербургу, принимающим участие в программе онлайн-подписки с конца прошлого года, присоединятся еще шесть крупных городов России: Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и Симферополь. Клиенты HyundaiMobility смогут, как и раньше, путешествовать по всей России и выезжать за границу.

В преддверии отпускного сезона курорты Краснодарского края и Крымского побережья традиционно пользуются большим спросом среди российских туристов. Появление пунктов выдачи автомобилей Hyundai в таких приморских городах, как Сочи и Симферополь, поможет любителям автопутешествий составить удобный маршрут для поездок с семьей.

В проекте Hyundai Mobility участвуют 29 дилерских центров, 18 из которых находятся в Москве и Санкт-Петербурге. В Краснодаре к программе добавились три дилера, в Нижнем Новгороде, Казани и Ростове-на-Дону – по два дилера, а в Сочи и Симферополе – по одному. Пользователям достаточно воспользоваться мобильным приложением: после бронирования и оплаты выбранный автомобиль будет ждать клиента на парковке дилерского центра.

Hyundai Mobility – это первый в России сервис онлайн-подписки на автомобили. Он позволяет арендовать автомобиль Hyundai на любой срок от 1 дня до года и использовать его как свой собственный. Транспортный налог, страхование, техническое обслуживание, сезонные шины, круглосуточная помощь на дорогах и некоторые автомобильные аксессуары, например, детское кресло, уже входят в стоимость подписки. Чтобы зарегистрироваться в сервисе, нужны только паспорт и права. Внесение залога и первоначального взноса не требуется.

Сейчас клиенты могут выбрать один из двух тарифов:Country (посуточная аренда) илиFreedom (подписка от месяца до года). Автомобиль, забронированный по тарифу Country, будет полностью подготовлен для пользователя уже через 4 часа после оплаты, а по тарифу Freedom–через 2 дня.Позже в этом году в HyundaiMobilityпоявится дополнительный тариф почасовой аренды City.

«Плановый запуск сервисаHyundaiMobility в шести новых городах состоялся в рамках намеченной стратегии реализациипроекта. Мы внимательно изучаем и развиваем спрос клиентов на совершенно новую сферу услуг, к которой относится инициатива Mobility. Планируется развернуть сервис во всех городахРоссии с населением более миллиона человек», – отметил управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

В HyundaiMobilityдоступна вся представленная в России SUV-линейка бренда: модели Creta, Tucson, Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1 и новейший седан восьмого поколения Hyundai Sonata. Все автомобили предлагаются только в топовых комплектациях.

HyundaiMotorGroup

HyundaiMotorCompany основана в 1967 году. В настоящий момент компания входит в состав Hyundai MotorGroup, которая представляет собой инновационную бизнес-структуру, предоставляющую широкий спектр услуг от сталелитейного производства до продажи автомобилей, предлагая своим покупателям продукцию неизменно высокого качества. Hyundai Motor имеет восемь производственных баз, а также семь центров дизайна и технических разработок по всему миру. В 2019 году компания реализовала 4,4 миллиона автомобилей. Hyundai Motor, в которой работают около 110 000 сотрудников по всему миру, продолжает расширять свою продуктовую линейку за счет запуска моделей для локальных рынков и стремится укрепить свое лидерство в области разработки и применения экологически безопасных технологий, первой в мире запустив серийное производство автомобиля на водородных топливных элементах – Tucson Fuel Cell, а также представив первую в мире модель с тремя вариантами электрифицированных силовых установок - IONIQ.

Подробную информацию о компании можно получить на сайте в Интернете по адресу: http://worldwide.hyundai.com или http://globalpr.hyundai.com

ООО «Хендэ Мотор СНГ»

Компания «Хендэ Мотор СНГ», созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 181 дилерских центров по всей стране.

В 2010 году Hyundai Motor открыла в Санкт-Петербурге завод полного цикла и представила свою первую российскую модель - Hyundai Solaris. Второе поколение модели было презентовано на российском рынке в феврале 2017 года.

В июле 2016 года компания презентовала компактный кроссовер Hyundai Creta, который с первых месяцев продаж является бессменным лидером в сегменте SUV.

С момента своего основания «Хендэ Мотор СНГ» увеличила продажи с 80 000 до более чем 180 000 автомобилей в год. В 2019 году этот показатель составил 181 085 единиц. Модельный ряд компании насчитывает 10 моделей.Компания активно участвует в жизни российского общества, реализуя различные социальные проекты.

Более подробную информацию о «Хендэ Мотор СНГ» можно получить на сайте в Интернете по адресу http://www.hyundai.com.