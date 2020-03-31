Фоторепортаж во время карантина: как казанцы целуют кресты в церквях и ходят ли в мечети

Еще неделю назад в Татарстане запретили мероприятия с численностью участников более 20 человек. А вчера ввели режим всеобщей самоизоляции.

Редакция ProKazan.ru считает, что это необходимая мера. Мы уверенны - только социальная ответственность казанцев может сдержать распространение коронавируса в городе. Однако, несмотря на угрозу, казанцы не отказывались от посещения религиозных учреждений.

Материал готовился 28 марта до введения режима полной самоизоляции.

Что происходило в казанской церкви?

Корреспондент ProKazan.ru посетил казанскую церковь чтобы узнать, соблюдают ли горожане карантин и как церковь изменила привычный режим работы.

На входе стоит дозатор с дезинфектором и памятка о профилактике коронавирусной инфекции от Роспотребнадзора.

Однако, довольно иронично, что памятка призывает избегать людных мест.

Около 50 человек стоят вплотную друг к другу без масок, находясь в непроветриваемом помещении.

В завершении обряда причащения большинство из присутствующих по очереди целовали один и тот же крест.

Наш корреспондент пообщался с Вероникой Савельевой, которая часто посещает церковь. По ее мнению, каждый православный человек должен знать, что такое смирение: «Если наш Патриарх и наш батюшка сказал не ходить, то мы смиряемся. Если так решили, значит так правильно и не рассматривается как предательство веры или как малодушие.»

Она уверенна, что только призыв Патриарха может сдержать христиан от посещения храмов: «Я вас уверяю, каждый пошел бы, даже если бы нас всех там заразило разом. Но мы слушаемся. Мы вверены тому человеку, который над нами стоит, ведь его благословил Бог. А если с нами Бог, чего нам бояться?»

Священник казанской церкви уверен, что на тот момент ситуация была не слишком плохой: "Конечно, у нас усилились какие-то меры - например, одноразовые стаканчики и антисептики на стене."

Что происходило в казанской мечети?

На входной двери казанцев встречает предупреждение, которое касается пятничной молитвы – мусульман призывали заменить ее на выполнение полуденного намаза.

При входе, как и всегда, требуется снять обувь, а вот дозаторов с антисептиками установлено не было.

Наш корреспондент пришел во время генеральной уборки

Юсуф Гилязов - казанец, который регулярно посещает мечети, согласился дать редакции комментарии. Он рассказал, что все перестали здороваться рукопожатием и приходят всего на пять минут прочитать намаз: «Да даже в магазине сейчас куда больше людей. Сейчас многие начали читать дома, вместе с семьей.».

В мечети моют стены, окна, полы

Имам мечети сказал, что людей уже стало намного меньше и большинство приходит в масках: "Никого не пускать мы тоже не можем. Мы, в свою очередь, каждый день стараемся делать дезинфекцию. Да и намазы мы сейчас совершает только самые обязательные. Если будет что-то серьезное, то, конечно, совершенно другие меры будут предприниматься."

Просим верующих соблюдать режим самоизоляции.

Сейчас особенно важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Пожалуйста, воздержитесь от выхода из дома - самоизоляция предупреждает возможность распространения вируса.