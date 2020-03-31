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Фоторепортаж во время карантина: как казанцы целуют кресты в церквях и ходят ли в мечети

Cегодня, 19:45 258 10
Яна Крутовских
Что думают о ситуации представители православия и ислама

Еще неделю назад в Татарстане запретили мероприятия с численностью участников более 20 человек. А вчера ввели режим всеобщей самоизоляции

Редакция ProKazan.ru считает, что это необходимая мера. Мы уверенны - только социальная ответственность казанцев может сдержать распространение коронавируса в городе. Однако, несмотря на угрозу, казанцы не отказывались от посещения религиозных учреждений.

Материал готовился 28 марта до введения режима полной самоизоляции.

 

Что происходило в казанской церкви?

Корреспондент ProKazan.ru посетил казанскую церковь чтобы узнать, соблюдают ли горожане карантин и как церковь изменила привычный режим работы.

На входе стоит дозатор с дезинфектором и памятка о профилактике коронавирусной инфекции от Роспотребнадзора.

 

Однако, довольно иронично, что памятка призывает избегать людных мест.

Около 50 человек стоят вплотную друг к другу без масок, находясь в непроветриваемом помещении.

 

В завершении обряда причащения большинство из присутствующих по очереди целовали один и тот же крест.

Наш корреспондент пообщался с Вероникой Савельевой, которая часто посещает церковь. По ее мнению, каждый православный человек должен знать, что такое смирение: «Если наш Патриарх и наш батюшка сказал не ходить, то мы смиряемся. Если так решили, значит так правильно и не рассматривается как предательство веры или как малодушие.»

Она уверенна, что только призыв Патриарха может сдержать христиан от посещения храмов: «Я вас уверяю, каждый пошел бы, даже если бы нас всех там заразило разом. Но мы слушаемся. Мы вверены тому человеку, который над нами стоит, ведь его благословил Бог. А если с нами Бог, чего нам бояться?»

Священник казанской церкви уверен, что на тот момент ситуация была не слишком плохой: "Конечно, у нас усилились какие-то меры - например, одноразовые стаканчики и антисептики на стене."

 

Что происходило в казанской мечети?

На входной двери казанцев встречает предупреждение, которое касается пятничной молитвы – мусульман призывали заменить ее на выполнение полуденного намаза.

При входе, как и всегда, требуется снять обувь, а вот дозаторов с антисептиками установлено не было.

Наш корреспондент пришел во время генеральной уборки

Юсуф Гилязов - казанец, который регулярно посещает мечети, согласился дать редакции комментарии. Он рассказал, что все перестали здороваться рукопожатием и приходят всего на пять минут прочитать намаз: «Да даже в магазине сейчас куда больше людей. Сейчас многие начали читать дома, вместе с семьей.».

 

В мечети моют стены, окна, полы

Имам мечети сказал, что людей уже стало намного меньше и большинство приходит в масках: "Никого не пускать мы тоже не можем. Мы, в свою очередь, каждый день стараемся делать дезинфекцию. Да и намазы мы сейчас совершает только самые обязательные. Если будет что-то серьезное, то, конечно, совершенно другие меры будут предприниматься."

 

Просим верующих соблюдать режим самоизоляции.

Сейчас особенно важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Пожалуйста, воздержитесь от выхода из дома  - самоизоляция предупреждает возможность распространения вируса.

 

комментарии

Горожанин
2
31 марта 2020
20:05
Кончить Патриарха и сжечь всех кто болеет! Необходимо остановит распространение короновируса!!!
Марина
0
31 марта 2020
20:06
Миниханов, Метшин просим Вас. Нету некакого карантина. Зачем вводить режим самоизоляции без карантина? А штрафы с народа брать за карантин. Многие неофициально работали. Мы сидим дома. Еда закончиться, денег нет. Скока можно над народом шутить. Разрешите хотябы таксовать на любых цветом машин. Чтобы на хлеб деньги собрать. Согласны и машины лицензии приобрести. Но цвета машин непозваляют. Скока нам сидеть без денег?
Горожанин
0
31 марта 2020
20:07
Пропаганды и разжигания войны в новости нет вообще...
Горожанин
0
31 марта 2020
20:19
Вы оскор[***] чyйcтва верующих. Уберите эту статью. Потом сами же будете плакаться, что вас верующие заклевали.
Горожанин
0
31 марта 2020
20:22
Тем более, что новая конституция уже принята, депутаты всех регионов проголосовали за. А там есть бог. 22 апреля - это просто фейк в день рождения дедушки Ленина.
Горожанин
0
31 марта 2020
20:23
Вот когда всех чипируют, тогда все наладится. Благодаря чипу, вам не придется носить наличку. И вообще будет столько возможностей.
Горожанин
0
31 марта 2020
20:25
Интересно , а сколько вернулось в Казань туристов доморощенных ?
Гость
0
31 марта 2020
20:31
Маразм
Горожанин
0
31 марта 2020
20:46
Вспомнилась история, дело было в одной деревушке Франции, там в муку попал грибок, ферменты которого вызывают галлюцинации. В общем фильм Безумцы смотрели? Примерно это там и творилось. Покруче ОРВИ?
Горожанин
0
31 марта 2020
20:52
Даже во время пандемии люди продолжают верить. Только нужно без фанатизма
Горожанин
0
31 марта 2020
21:18
Коронавирусом все равно придется переболеть. И эта статья тому свидетельство. Чем позже, тем лучше конечно. В теплую погоду к нему, как и гриппу прилепятся меньше сторонних бактерий.

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