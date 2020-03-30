В Казани сотрудники ГИБДД задержали жителей Новосибирска с шестью видами наркотиков в машине.

Инспекторы ГИБДД на одном из стационарных постов полиции для проверки документов остановили автомобиль «Тойота Аллион» под управлением 40-летнего жителя Новосибирска. Пассажиркой следовала землячка водителя 1981 года рождения.

При проверке документов водитель сильно нервничал и вел себя подозрительно. В связи с этим было принято решение произвести личный досмотр, досмотр вещей и транспортного средства, рассказали в полиции.

В ходе досмотра автомобиля под сиденьем водителя были обнаружены два свертка с надписью «300», в багажном отсеке – девять полимерных пакетов с веществом разных цветов, а также свертки с надписью «200 меф». В ходе досмотра сумки обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом светлого цвета.

Согласно результатам экспертизы, у молодых людей изъяли 4259,56 грамм наркотических средств. Из них: 592,3 гашиша, 227,1 кокаина, 2017,8 амфетамина, 1026,6 МДМА, 395,7 мефедрона и 0,06 ЛСД.

Возбуждено уголовное дело, новосибирцы задержаны. Расследование продолжается.