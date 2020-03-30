Под Казанью двое мужчин украли из вагона более 600 килограммов металла

На станции Юдино двое мужчин похитили более 600 килограммов металла.

Как сообщают в Приволжском Управлении МВД на транспорте, подозреваемые в краже были выявлены в ходе проведения рейдов сотрудниками подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного управления совместно с работниками ВОХР.

Установлено, что двое жителей Зеленодольского района – 1977 и 1983 года рождения – незаконно проникли на территорию восточного парка станции Юдино и похитили из полувагона грузового поезда 645 килограммов лома черного металла. Ущерб, нанесенный собственнику, составил более десяти тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы.