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Фото Приволжское управление МВД на транспорте

Под Казанью двое мужчин украли из вагона более 600 килограммов металла

Cегодня, 10:01 144 0 Автор: prokazan.ru

На станции Юдино двое мужчин похитили более 600 килограммов металла.

Как сообщают в Приволжском Управлении МВД на транспорте, подозреваемые в краже были выявлены в ходе проведения рейдов сотрудниками подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного управления совместно с работниками ВОХР.

Установлено, что двое жителей Зеленодольского района – 1977 и 1983 года рождения – незаконно проникли на территорию восточного парка станции Юдино и похитили из полувагона грузового поезда 645 килограммов лома черного металла. Ущерб, нанесенный собственнику, составил более десяти тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы.

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