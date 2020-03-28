В жуткой аварии на трассе в Татарстане погиб известный актер Ильшат Агиев

В четверг, 26 марта, в аварии на трассе Казань – Оренбург погиб артист Альметьевского театра 28-летний Ильшат Агеев.

«Ильшат Агиев покорял сердца зрителей, ценителей театрального искусства талантом, голосом, непревзойденной игрой. Он обладал даром привносить в любую роль неповторимую энергетику и сиял яркой звездой на сцене Альметьевского театра... Память навеки сохранится в наших сердцах... В это трудное время желаем сил и терпения родным, семье, коллегам и друзьям», - пишут коллеги Ильшата.

Известно, что в момент ДТП вместе с Ильшатом была его супруга. На данный момент женщина находится в больнице.

Напомним, авария произошла вечером в Альметьевском районе республики. 32-летний водитель Toyota на большой скорости не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Богдан», за рулем которого находился Ильшат Агеев.