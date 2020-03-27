Неправильно припаркованный в центре Казани розовый УАЗ и объявления о поиске мужа

На этой неделе жители Казани обсуждали неправильно припаркованный розовый УАЗ, который могли наблюдать на площадке Казанского Федерального университета и анонимное объявление о поиске мужа, на фото, которое заполонило ленты блогеров и городских пабликов. Все события оказались частью промо-кампании нового реалити-сериала «Солдатки» на канале ТНТ.





Видео и фото с неправильно припаркованным розовым УАЗиком, под лобовым стеклом которого висела табличка с номером телефона и текстом: «Ушла, чтобы научиться нормально водить УАЗ. Буду не скоро! Если машина мешает, звони...» бурно обсуждались в соцсетях и спровоцировали волну дискуссий в комментариях. Мужчины не упустили случая в очередной раз припомнить слабому полу небезупречные навыки вождения и парковки, девушки изумлялись и восхищались смелостью владелицы автомобиля. Те, кто решился позвонить по указанному номеру, могли услышать призыв смотреть новое шоу на ТНТ – реалити-сериал «Солдатки».





На такой же автоответчик попадали и те, кто заинтересовался одним из объявлений о поиске мужчины для серьезных отношений. Подобные объявления с заголовком «Ищу мужа» были расклеены по всей Казани. Их текст расписывал преимущества потенциальной избранницы («Спрашиваю, прежде чем начать говорить, меняю гардероб два раз в год, люблю, когда мной командуют.»), но предупреждал, что «есть одно но… я служу в армии!». Жители города снимали фото и видео с объявлениями и гадали: существует ли эта идеальная девушка на самом деле, и правда ли она служит в армии? Объявления породили множество комментариев в социальных сетях. Мужчины восхищались качествами девушки и заявляли: «Женюсь!», а женщины завидовали креативному подходу к знакомствам. А некоторые особо заботливые мамы снимали объявления на телефон, чтобы отправить своим холостым сыновьям – не пропадать же хорошей девушке!





Телеканал ТНТ совместно с Минобороны России запускает уникальный проект «Солдатки» — первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии. У кого получится преодолеть дистанцию, не потеряв себя, кого парни дождутся из армии, а кто из девушек приобретет любовь в стенах воинской части — смотрите в новом реалити-сериале «Солдатки» с 29 марта на ТНТ.