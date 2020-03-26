В Казани стартовали общественные обсуждения по проекту дороги-дублера Горьковского шоссе

С 26 марта по 30 апреля в информационной системе "Общественные обсуждения" пройдут общественные обсуждения по проекту трассы-дублера, которая должна разгрузить Горьковское шоссе. Дорога пройдет от улицы Несмелова через ЖК "Серебрянный бор" до трассы М-7 "Волга".

Экспозиция откроется 6 апреля и будет доступна в течение 5 дней. Таким образом, с 6 по 10 апреля казанцы могут внести свои замечания по проекту на сайте, либо лично в здании организатора обсуждений по адресу Груздева, 5, кабинет 102, с 9 до 17 часов.