Разобрали проблему нашего читателя:он строил мосты в Крыму, но казанская фирма не выплатила зарплату

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Накануне в нашу редакцию обратился Файзрахманов Фирдус – он рассказал, как остался без обещанных работодателем денег и с какими сложностями столкнулся в процессе отстаивания своего права на получение обещанной зарплаты. Мы поговорили со всеми участниками ситуации и выяснили, что теперь будет.

Что рассказал нам Файзрахманов Фирдус?

В 2017 году я и еще 50-60 человек уехали строить мосты в Крыму от компании АО «Мосты РТ». В первое время задержек по зарплате не было, однако, через 4-5 месяцев выплаты стали сдвигаться примерно на 10 дней каждый месяц. В результате, к июлю 2019 года, когда объекты были сданы, задолженность составила уже 260 тысяч рублей.

Важный нюанс: Зарплата у нас делилась на три части (15 тысяч рублей от компании ООО «МонолитСтрой», 15 тысяч рублей от компании АО «Мосты РТ», остаток «серой» зарплаты на руки в конверте). Так происходило до тех пор, пока в ноябре 2018 года крымская налоговая не пришла с проверкой на объект – тогда всех рабочих уволили из АО «Мосты РТ» и перевели в ООО «МонолитСтрой» с «белой» зарплатой уже 30 тысяч рублей, а также добавочной «серой». Почему нас перевели? Да потому что налоговая просто посмеялась над тем, что мы получаем по 15 тысяч рублей. Ниже скриншоты сообщений от начальства: они призывали нас давать налоговой ложную информацию.

Прокуратура не посчитала это весомым доказательством того, что мы получали зарплату "в конверте".

При последующей проверке от налоговой, в мае 2019 года, один из рабочих написал объяснительную, где рассказал, сколько часов в день работает и сколько зарабатывает. Этот факт является прямым доказательством того, что мы не брали никакой административный отпуск, но об этом немного позже.

До декабря 2019 года мы ждали выплат, но, так как деньги не поступали уже слишком долго, из 50-60 рабочих четверо (включая меня) обратились в прокуратуру Параньгинского района и нам назначили срок проверки – 1 месяц. Они сказали, что дело перенаправляется в Казань, в прокуратуру Советского района, так как ООО «МонолитСтрой» зарегистрировано в Казани. Мы пришли туда и Смирнова Мария взяла с нас объяснения.

Через месяц в прокуратуре нам сказали, что компания ООО «Монолитстрой» предъявила приказ о том, что с апреля 2019 года именно мы, четверо рабочих, которые начали требовать зарплату через прокуратуру, ушли в административный отпуск. Я возмутился, потому что в приказе стоит не моя подпись и я не писал заявление, на что Смирнова Мария ответила, что без заявления от меня приказ об административном отпуске не имеет силы. А вот подтвердить, что мы не уходили в административный отпуск, может как раз-таки налоговая Крыма, а я выше говорил, что они проводили проверку в мае 2019 года. Но прокуратура не стала принимать это во внимание.

Далее Смирнова Мария дала еще две недели ООО «Монолитстрой», чтобы они нашли с нами компромисс, но ООО «МонолитСтрой» в этот срок с нами никак не связывалась. После чего прокуратура снова дала месяц, чтобы организация вышла с нами на контакт.

В феврале 2020 года ООО «МонолитСтрой» наконец то связалось с нами! Они пригласила нас в офис по адресу ул. Шуртыгина, 17, где нас встретил адвокат и дал пустые листы, мол, пишите объяснительную, где вы были после апреля, что делали и какими работами занимались. Причем нам не рассказали, для чего эта объяснительная – пишите и все тут. Мы, конечно, отказались, к тому моменту уже к любым объяснительным относились с максимальным подозрением.

Потом мы сразу поехали в прокуратуру, где Смирнова Мария сказала, что объяснительная необходима якобы для того, чтобы компания могла начислить нам «белую» часть зарплаты, так как мы уже не в штате сотрудников.

В тот же день я хотел сфотографировать приказ с «моей» подписью о том, что я уходил в административный отпуск и спросил Смирнову Марию, понесет ли кто-то ответственность за подделку подписи – она ответила, что никто не понесет (серьезно?!).

Еще через 2 дня Смирнова Мария позвонила и сообщила, что

И только 17 марта прокуратура ответила письмом, якобы работодатель готов выплатить нам по 150 тысяч рублей – но нам должны 260 тысяч рублей и судьбу моей честно заработанной «серой» зарплаты я до сих пор не знаю.

Что нам рассказало ООО "МонолитСтрой"?

А, собственно, ничего. Мы не смогли с ними связаться и получиться комментарий. Однако, мы готовы дополнить статью и осветить их точку зрения на ситуацию.

Что нам рассказала АО "Мосты РТ"?

Девушка, которая ответила на звонок довольно нервно и нарочито презрительно ответила: Мы даже такой фирмы [ООО "МонолитСтрой"] не знаем и не понимаем о чем вы. Ну и бросили трубку, а далее на звонки не отвечали.

Что нам рассказала прокуратура Советского района г. Казань?

Комментарий дает старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью, Галиев Руслан Марсельевич.

В прокуратуру Советского района г. Казани обратились четверо работников фирмы ООО «МонолитСтрой». Они заявили, что им не выплачена заработная плата. Причём, заработная плата, с их слов, выплачивалась как в «белой», так и в «серой» формах. Мы провели все необходимые проверочные мероприятия, в том числе опросили представителя фирмы, запросили и изучили необходимые документы.

В итоге работодатель - ООО «МонолитСтрой» - признал долг, произвел расчет задолженности и выразил готовность выплатить «белую» часть зарплаты.

А ту, «серую», часть зарплаты руководство фирмы не признали. Но это и очевидно – ни одна компания не станет признавать, что выдает зарплату «в конвертах» - это грубое нарушение трудового законодательства, которое влечет суровые санкции.

Иных объективных данных, кроме утверждений заявителей, подтверждающих наличие на предприятии «конвертной» формы оплаты труда, не имелось. Соответственно, доказать, что рабочие получали «серую» зарплату не представляется возможным. В этой ситуации, заявители могут обратиться в следственные органы расследования и просить возбудить уголовное дело – но судебная перспектива такого дела достаточно туманна.

По итогам прокурорской проверки в адрес руководителя ООО «МонолитСтрой» было внесено представление с требованием погасить имеющийся перед рабочими долг по заработной плате. В прокуратуре рабочим разъяснили право обратиться в ООО «МонолитСтрой» для получения неоспоримой зарплаты в размере 150 тысяч рублей. Однако, насколько нам известно, они с этим не согласны, так как оценивают свои долги в размере около 300 тысяч рублей с учетом «серой» зарплаты. Между тем, повторных жалоб с их стороны в прокуратуру не поступало.

Что касается сроков рассмотрения, согласно материалам надзорного производства по этим жалобам, все процессуальные сроки были соблюдены – и проверка и направление ответов заявителям.

Что советуют в прокуратуре?

Не нужно соглашаться на серую заработную плату. Работник получает её исключительно на свой страх и риск. Ни размер, ни порядок, ни срок ее выплаты не закреплены в законе или трудовом договоре. В любой момент работодатель может прекратить вам платить. Получить деньги при таком раскладе будет сложно.

Мало того, что вы «здесь и сейчас» рискуете недополучить деньги, к тому же вы осознанно соглашаетесь на то, что вам не будут перечисляться в полном объёме деньги в фонд социального страхования, в пенсионный фонд. А это значит, что вы добровольно лишаете себя части выплат: отпускных, больничного, выходного пособия и наконец, пенсии.