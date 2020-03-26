«Товар опасен для жизни»: власти Казани предупреждают горожан о непроверенной продукции

Администрация Кировского и Московского районов Казани организовала экспериментальную акцию по предупреждению горожан о непроверенной продукции в торговых точках.

Как сообщили в пресс-службе администрации, рядом с торговыми точками и ларьками, не имеющими соответствующей документации на реализацию продукции, начали размещать стенды с надписью: "Товар опасен для жизни". Эта акция проводится в качестве эксперимента, направленного на повышение социальной ответственности предпринимателей.

Администрация Кировского и Московского районов рекомендует жителям внимательно относиться к подобным торговым точкам и не покупать там непроверенную продукцию, так как она может принести вред здоровью.