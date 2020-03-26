В центре Казани мужчина избил и ограбил соседа по хостелу

В одном из казанских хостелов, находящихся в центре города, один постоялец избил и ограбил другого.

Инцидент произошел вечером; в Росгвардию РТ поступило сообщение от 46-летнего гражданина. Он заявил, что сосед по хостелу ударил его кулаком в лицо, забрал деньги и смартфон и сбежал. Позже на улице Карла Маркса росгвардейцы задержали похожего по описанию на подозреваемого мужчину. Его остановили для выяснения личности.

Задержанным оказался неоднократно судимый 53-летний гражданин. При досмотре подозреваемого стражи правопорядка в присутствии понятых изъяли похищенный телефон и две тысячи рублей. Свои действия задержанный объяснил тем, что потерпевший задолжал ему определенную сумму денег.

Для дальнейшего разбирательства и возбуждения уголовного дела подозреваемого в грабеже передали полицейским.