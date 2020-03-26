Михаил Задорнов: Сейчас поведение людей — удивительно рациональное

Население не паникует и держит деньги на счетах в банках. Перерыв в потребительской активности будет длиться два-три месяца, а затем население России вернется к привычному образу жизни. Об этом президент - председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал в интервью Business FM.

«Поведение людей сейчас — удивительно рациональное, полное отсутствие паники, - сообщил Михаил Задорнов, рассказывая об активности населения в последние несколько недель на примере частных клиентов банка «Открытие». - Нет большого притока новых депозитов, нет практически никакого снятия. Есть одна очень важная особенность — люди резко увеличили средства до востребования, то есть свободный кэш на счетах. Они выжидают. Это касается и валютных, и рублевых счетов. Это очень характерно для клиентов с высокими доходами - у них эти средства возросли раза в три».

Ранее банк «Открытие» отмечал, что главным изменением в клиентском поведении в первые дни после официального объявления пандемии стал выросший спрос на беззалоговые кредиты и на ипотеку. Это связано с тем, что люди делают ранее запланированные покупки независимо от их будущей стоимости.

«Если я откладываю покупку, условно, на два года, нельзя рассматривать ценность этой недвижимости как что-то неизменное. Через два года в семье могут быть совершенно другие обстоятельства. Неизвестно, что с этой семьей вообще произойдет в ее внутренних отношениях, если эта квартира не будет куплена. Кстати говоря, ипотечные ставки, стоимость квадратного метра сейчас возможно находится на нижних значениях. Поэтому люди хотят сделать ту покупку, которую планировали последние полтора-два года», - объясняет Михаил Задорнов рациональное поведение покупателей недвижимости.

Председатель правления банка «Открытие» уверен, что при любых движениях рынка его турбулентность продлится не более полугода. А люди вернутся к своему привычному образу жизни уже через несколько месяцев – захотят ходить в театры, развлекательные центры, фитнес-клубы.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.