Экс-чиновник из Казани и муж певицы Нюши Игорь Сивов будет учить россиян воспитывать детей

Экс-чиновник Исполкома Казани, а ныне супруг певицы Нюши Игорь Сивов рассказал о собственном проекте по воспитанию детей.

"Друзья! Наконец-то я могу раскрыть вам проект, над которым работаю уже более полугода! Совместно с педагогами и психологами, я разработал программу для осознанных родителей. Родителей, которые хотят быть наставниками для своих детей и помочь им раскрыть их внутренний потенциал" - пишет Сивов в своем "Инстаграм".

Стоимость обучения составит 2990 рублей, далее цена будет расти, сообщает автор курса. Само обучение будет проходить в социальной сети. Марафон предполагает прямые эфиры, видео, подкасты и практические задания.

"Эта программа откроет для вас новые знания, методики и практические навыки в воспитании детей, в общении с ними. Это не будут отвлеченные занятия по «болтологии». Ставятся определенные задачи по раскрытию потенциала ребёнка, личностного развития, вселение чувства уверенности, защищённости. <...>

В работе, наравне со мной, где я буду делиться своим опытом отца 3х детей, примут участие профессиональные детские психологи и педагоги, которые будут освещать каждую тему и комментировать жизненные ситуации, давать конкретные задания участникам марафона" - рекламирует супруг Нюши свой проект.

Напомним, что у самого Сивова трое детей, двое мальчиков от первого брака и общая с певицей Нюшей дочь, которую родители назвали Симба.