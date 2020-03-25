В следственном изоляторе Казани в чае нашли гашиш

Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки наркотика в СИЗО.

По информации пресс-службы ведомства, в помещении для приема посылок и передач следственного изолятора №2 города Казани в ходе досмотра посылки на имя одного из осужденных был обнаружен наркотик. Злоумышленники спрятали измельченный гашиш в пакетах с чаем россыпью. Однако у сотрудников, осуществляющих прием и досмотр посылок и передач, вызвала подозрение консистенция чая, инородные вкрапления.

Вещество изъято и передано в полицию. Последующая экспертиза установила, что в пакетах с чаем находилось 2,95 грамма гашиша. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет возбуждено уголовное дело.