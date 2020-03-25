Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесу

Банк «Открытие» поддерживает предпринимателей и с 25 марта принимает заявки на получение отсрочки кредитных платежей. Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса будут действовать на всей территории России с апреля по июнь 2020 года. Первый пакет мер поддержки банка распространяется на кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования и туристические агентства.

Банк предлагает клиентам отсрочку платежей по основному долгу и процентам на 3 месяца без проведения финансового анализа деятельности. Для этого достаточно обратиться к персональному менеджеру или в службу поддержки по телефонам: 8 800 444 44 55, +7 495 224 44 55.

Каникулы будут предоставлены предприятиям сегмента HoReCA (кафе, рестораны, гостиницы), салонам красоты, компаниям, осуществляющим деятельность в сферах спорта, отдыха и развлечений (фитнес-клубам, театрам, развлекательным центрам, музеям), туристическим агентствам, детским развивающим центрам и заведениям дополнительного образования.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: «Предприниматели сейчас особенно уязвимы и как никогда нуждаются поддержке. Наши клиенты выбрали «Открытие» в хорошее время, а мы поддержим их бизнес в непростое. Именно в таких ситуациях проявляет себя по-настоящему надежный партнер. Кредитные каникулы позволят малому и среднему бизнесу пройти сложный период и продолжить свое дело».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.