Крупнейшая сеть TOPGUN бесплатно подстрижет девушек в день премьеры проекта ТНТ «Солдатки»!

Канал ТНТ и крупнейшая сеть барбершопов TOPGUN устроили совместную акцию в честь выхода реалити-сериала «Солдатки». 29 марта, в день премьеры шоу, все девушки смогут бесплатно постричься под «солдатку» — под «ёжик» — в барбершопах сети TOPGUN.

Акция пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и еще 43 городах России. Полный список городов и салонов, участвующих в акции, можно уточнить на сайте topgunbabrber.ru*.

Телеканал ТНТ совместно с Министерством обороны запускает уникальный проект «Солдатки» — первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии.

Это первый проект, в котором девушки реально служат в армии. Участницы «Солдаток» добровольно отказались от работы и комфортной городской жизни и полетели на военном самолете Минобороны РФ, чтобы вкусить по полной программе тяготы и лишения армейской службы. Теперь вся их жизнь — сплошной контраст: теплое солнце и военная форма, Черное море и приказы, камеры шоу и правила воинского устава.

У кого получится преодолеть дистанцию, не потеряв себя, кого парни дождутся из армии, а кто из девушек приобретет любовь в стенах воинской части — смотрите в новом реалити-сериале «Солдатки» с 29 марта на ТНТ.

Адреса в Казани: ул.Чистопольская, д.74, Чернышевского, д.17/38

*Акция действует только 29 марта 2020. Стрижка «ёжик». Акция действует не во всей сети TOPGUN, адреса уточняйте на сайте topgunbarber.ru или по телефону 88002004420.