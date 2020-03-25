Крупнейшая сеть TOPGUN бесплатно подстрижет девушек в день премьеры проекта ТНТ «Солдатки»!

Канал ТНТ и крупнейшая сеть барбершопов TOPGUN устроили совместную акцию в честь выхода реалити-сериала «Солдатки». 29 марта, в день премьеры шоу, все девушки смогут бесплатно постричься под «солдатку» — под «ёжик» — в барбершопах сети TOPGUN.
Акция пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и еще 43 городах России. Полный список городов и салонов, участвующих в акции, можно уточнить на сайте topgunbabrber.ru*.
Телеканал ТНТ совместно с Министерством обороны запускает уникальный проект «Солдатки» — первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии.
Это первый проект, в котором девушки реально служат в армии. Участницы «Солдаток» добровольно отказались от работы и комфортной городской жизни и полетели на военном самолете Минобороны РФ, чтобы вкусить по полной программе тяготы и лишения армейской службы. Теперь вся их жизнь — сплошной контраст: теплое солнце и военная форма, Черное море и приказы, камеры шоу и правила воинского устава.
У кого получится преодолеть дистанцию, не потеряв себя, кого парни дождутся из армии, а кто из девушек приобретет любовь в стенах воинской части — смотрите в новом реалити-сериале «Солдатки» с 29 марта на ТНТ.
Адреса в Казани: ул.Чистопольская, д.74, Чернышевского, д.17/38
*Акция действует только 29 марта 2020. Стрижка «ёжик». Акция действует не во всей сети TOPGUN, адреса уточняйте на сайте topgunbarber.ru или по телефону 88002004420.
комментарии
Хотя мне коллега по штабу единой россии сказал что лучше брить начисто и бить красивое тату. Мальчикам так больше нравится.