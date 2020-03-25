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Фото kzn.ru

В оргкомитет конкурса «Новая волна», который пройдет в Казани, войдут 35 человек

Cегодня, 10:56 102 0 Автор: prokazan.ru

Рустам Минниханов подписал распоряжение о создании оргкомитета конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". Соответствующий документ размещен на официальном сайте президента РТ.

Всего в республиканский оргкомитет войдут 35 человек: это премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, министр финансов Радик Гайзатуллин, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, глава Минздрава РТ Марат Садыков и другие. 

Также по согласованию в оргкомитет могут войти мэр Казани, главы республиканских МВД, Росгвардии, МЧС, Роспотребнадзора; руководство "Татнефти", банка "Ак Барс", ректор КФУ и другие. 

Напомним, что решение о проведении конкурса в столице Татарстана было принято в прошлом году, известно, что он состоится в августе, в мероприятии примут участие порядка 1,3 тысяч человек.

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