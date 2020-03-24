Билайн предоставит абонентам доступ к домашнему интернету и телевидению при нулевом балансе

Билайн продолжает реализацию инициатив, направленных на обеспечение комфорта и поддержку клиентов в условиях непростых обстоятельств, связанных с коронавирусом.

С 23 марта 2020 года Билайн обеспечит возможность своим клиентам пользоваться услугами Домашнего интернета и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа даже при нулевом балансе абонентского счета с 23.03.2020 до 30.04.2020 включительно.

• всем пользователям сервиса «Билайн ТВ» доступны 20 общероссийских телеканалов даже при отрицательном балансе. Сервисом «Билайн ТВ» могут воспользоваться также пользователи, не являющиеся абонентами Билайн, при регистрации по адресу электронной почты.

• пользователям услуг Домашнего интернета при отсутствии средств на балансе, будет предоставлен бесплатный доступ в интернет к любым ресурсам на скорости 2мбит/c до 30.04.2020. Абонентам, которым требуется более высокая скорость передачи данных, будет предоставлена возможность отложенной оплаты на срок до 30 дней на текущем тарифном плане. Оплата за услугу отложенного платежа взиматься не будет.

Среди уже реализованных инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции, реализовано следующее:

• в 5 раз увеличено количество минут и интернета в составе популярных услуг для клиентов Билайн в международном роуминге. На территории более 100 стран мира ежедневно клиентам Билайн будут доступны услуги мобильной связи в 5 раз больше за те же деньги.

• обнулена стоимость звонков для абонентов Билайн в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции. Номер горячей линии +74996781203. Горячая линии организована совместно с ассоциацией «Турпомощь». Позвонить за 0 рублей на эту горячую линию может любой абонент Билайн, где бы он ни находился – дома, в поездках по России или за границей.

Информация о запланированных инициативах Билайн по профилактике распространения коронавирусной инфекции и поддержке абонентов:

С 25 марта по 30 апреля 2020 года включительно заработают короткие номера для более удобного дозвона на горячие линии по теме коронавирусной инфекции. Звонки на данные номера не будут тарифицироваться у всех клиентов Билайн.

0948 – общая горячая линия департамента здравоохранения г. Москва, по которой круглосуточно можно получить информацию по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV (обычный номер +7 (499) 251 83 00);

0973 – горячая линия г. Москва, куда можно позвонить и сообщить властям о возвращении из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, передать свои контактные данные и получить рекомендации по профилактике здоровья (обычный номер +7 (495) 870 45 09);

0976 – горячая линия Роструда по вопросам трудового законодательства, связанным с распространением коронавируса (обычный номер +7 (800) 707 88 41);

0987 – горячая линия «Здоровая Россия» Министерства здравоохранения РФ, где можно получить информацию по теме коронавируса (обычный номер +7 (800) 200 02 00).

Билайн внимательно следит за развитием ситуации и будет внедрять новые инициативы и предложения, направленные на помощь своим абонентам в сложившихся обстоятельствах. C 13 марта 2020 года для абонентов Билайн в приложении «Мой Билайн» (12+) доступна информация о профилактике коронавируса. Билайн информирует своих клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления.

Предоставленные сервисы компании входят в состав агрегатора ВСЕ.ОНЛАЙН, который является дополнительным элементом плана по противодействию коронавирусной инфекции: http://government.ru/news/39242/