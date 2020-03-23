Что делать, если не устраивает зарплата

Прямо сейчас на ГородРабот.ру более 19 000 вакансий в Казани.

Несмотря на то что Казань ‒ современный город с развитой инфраструктурой, средняя зарплата жителей Казани ‒ всего 36 300 рублей.

ГородРабот.ру выяснил, каким специалистам платят вдвое больше.

Кому в Казани платят от 80 000 рублей

Одна из самых высокооплачиваемых профессий в Казани ‒ разработчик. Средняя зарплата разработчиков ‒ 60 400 рублей.

На самом деле зарплата программиста зависит от многих факторов. Так, например, специалист уровня Senior получает вдвое больше, чем начинающий разработчик. Кроме того, ты можешь повысить свою зарплату, изучив несколько языков программирования.

Самые высокооплачиваемые айтишники в Казани по версии ГородРабот.ру ‒ программист C++ и программист NET. Средняя зарплата этих специалистов ‒ около 90 000 рублей.

Ведущий программист следит за работой отдела, ставит задачи команде и решает самые сложные вопросы. В среднем ведущие разработчики в Казани зарабатывают 99 000 рублей.

Высокие зарплаты и у казанских руководителей. Так, региональный управляющий в Казани может зарабатывать около 95 000 рублей, а директор филиала получает 105 500 рублей.

А вот самый востребованный специалист в Казани ‒ менеджер. Средняя зарплата менеджера ‒ 38 200 рублей. Менеджер по продажам коммерческой недвижимости получает 115 500 рублей. Такую зарплату ему платят за счёт процентов с многомиллионных сделок.

В Казани реально получать хорошую зарплату и без высшего образования. Например, сварщик-аргонщик в среднем зарабатывает 110 000 рублей.

Как зарабатывать больше

Если не владеешь ни одной из названных специальностей, но доход увеличить хочешь ‒ вот 15 способов:

► Попроси босса увеличить зарплату.

► Подрабатывай курьером.

► Посмотри вакансии тайного покупателя.

► Экономь на коммунальных платежах ‒ отключи телефон, откажись от кабельного ТВ.

► Найди подработку по вечерам.

► Сдавай жильё в аренду (если есть).

► Присматривай за детьми соседей.

► Переустанавливай винду.

► Пиши курсовые и дипломные работы.

► Зарегистрируйся на бирже копирайтеров.

► Выгуливай собак.

► Стань мастером на час.

► Заведи блог ‒ можешь рассказывать о путешествиях, работе, уходе за детьми или домашним питомцем.

► Устраивай платные фотосессии.

► Сдавай в аренду автомобиль.