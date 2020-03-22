1xСтавка победила в двух категориях на премии BR Awards 2020

БК 1хСтавка стала одним из главных триумфаторов на церемонии вручения наград премии “Рейтинга Букмекеров”, прошедшей в Москве в Barvikha Luxury Village. Компания обошла ряд лидеров российского беттинг-рынка, победив в категориях “Бренд года” и “Лучший сайт года”. Помимо этого, 1xStavka попала в шорт-лист лучших в категориях “Гран-при: Букмекер года”, “Лучшая линия”, “Лучшие коэффициенты” и “Лучший киберспортивный букмекер”.

Голосование проходило в два этапа. На первом открытое голосование на портале премии определяло четырех претендентов на победу в каждой из категорий. На втором - экспертное жюри выбирало лучших из лидеров первого этапа. В состав жюри вошел ряд авторитетных экспертов в букмекерстве и спорте.

При оценке компаний в борьбе за победу в номинации “Бренд года” использовались инструменты, которые помогают оценивать бренды в цифровых показателях. Среди них Brand Analytics, Google Trends, “Медиалогия”, и многие другие. Если же говорить о категории “Лучший сайт года”, то как отметили представители организаторов премии, главная страница сайта остается лицом компании, и это, наверное, еще не скоро изменится.

Как отметили представители 1xСтавка, победа на премии очень приятна и говорит о правильности выбранного пути развития бренда. Премия “РБ” начала вручаться в прошлом году и быстро привлекла внимание крупнейших представителей сферы гэмблинга. Потому попадание в число лучших в ряде категорий - важный показатель, говорящий о динамичном и всестороннем развитии 1хСтавка.

Показателем того, что премия “Рейтинга Букмекеров” уже стала крупным событием, вышедшим на международный уровень, стало присутствие на церемонии легендарного итальянского футболиста Алессандро Дель Пьеро, а также ряда российских селебрити.

БК 1xСтавка уверена, что будет среди лучших и во время награждения в 2021 году. Компания в очередной раз подтвердила статус лидера российского беттинг-рынка и обещает и дальше радовать клиентов интересными предложениями.

Про БК 1хСтавка

БК 1xСтавка была основана в 2016 году и в кратчайшие сроки стала одним из главных игроков в России. Доказательство этого - множество побед и номинаций в престижных премиях. Компания неоднократно выступала спонсором спортивных соревнований национального уровня, а также является партнером таких футбольных клубов, как “Зенит”, “Локомотив” и “Краснодар”