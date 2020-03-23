В Татарстане очевидцы на лодке спасли людей, которых отрезало от берега

Накануне на Волге спасли людей, которые оказались отрезаны от берега.

Инцидент произошел 22 марта около 15 часов в Спасском районе недалеко от села Полянки. Трое мужчин, выйдя на лед, не смогли самостоятельно вернуться на берег из-за промоины.

Как пояснили в МЧС РТ, помощь гражданам оказали очевидцы. При помощи лодки, предоставленной главой Полянского сельского поселения, они спасли и доставили на берег троих мужчин 1973, 1976 и 1979 годов рождения.

От медицинской помощи они отказались. Причиной происшествия в МЧС называют нарушение правил безопасности на льду.

Напомним, что в выходные в РТ с отколовшейся льдины спасли девять человек.