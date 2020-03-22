«Для властей каждый год это неожиданно»: казанцы сообщают о затоплении перехода на Ямашева

В социальных сетях казанцы жалуются на затопление подземного перехода на проспекте Ямашева около ТЦ "Савиново". Видеозапись опубликована в одном из сообществ "Инстаграм".
В комментариях казанцы отмечают, что такой потоп - это явление уже привычное.
"Каждый год одно и тоже, для властей каждый год это неожиданно)"
"Там регулярно это происходит"
"Ни первый раз такое происходит" - пишут казанцы. (орфография и пунктуация авторов сохранена)
Автор поста также пишет, что пешеходы в районе подтопления пересекают проезжую часть в неположенных местах.
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