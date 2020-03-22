«Для властей каждый год это неожиданно»: казанцы сообщают о затоплении перехода на Ямашева

В социальных сетях казанцы жалуются на затопление подземного перехода на проспекте Ямашева около ТЦ "Савиново". Видеозапись опубликована в одном из сообществ "Инстаграм".

В комментариях казанцы отмечают, что такой потоп - это явление уже привычное.

"Каждый год одно и тоже, для властей каждый год это неожиданно)"

"Там регулярно это происходит"

"Ни первый раз такое происходит" - пишут казанцы. (орфография и пунктуация авторов сохранена)

Автор поста также пишет, что пешеходы в районе подтопления пересекают проезжую часть в неположенных местах.