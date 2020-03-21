ФСБ «накрыла» в Татарстане экстремистскую группировку, пять лет вербовавшую новых адептов

ФСБ совместно с МВД Татарстана «накрыли» экстремистскую группировку «Нурджулар», деятельность которой запрещена в России. Организаторы пять лет вербовали новых адептов, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России в регионе.
18 марта обыски были проведены по четырем адресам. Изъяты 17 книг с экстремистскими текстами, рукописные материалы и носители электронной информации, в которых были сведения о группировке.
Лидера экстремистской организации поместили на два месяца в СИЗО.
комментарии
Любого первого встречного в два счета заставят признаться в чем угодно.
А вот более существенные вещи - увы и ах...
...Так что, когда же ФСБшники найдут виновников загрязнения хлором нефти в нефтепроводе "Дружба" - ведь уже год прошел, а ?
НЕ ИМЕЕТ ПРАВА
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