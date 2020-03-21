ФСБ «накрыла» в Татарстане экстремистскую группировку, пять лет вербовавшую новых адептов

ФСБ совместно с МВД Татарстана «накрыли» экстремистскую группировку «Нурджулар», деятельность которой запрещена в России. Организаторы пять лет вербовали новых адептов, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России в регионе.

18 марта обыски были проведены по четырем адресам. Изъяты 17 книг с экстремистскими текстами, рукописные материалы и носители электронной информации, в которых были сведения о группировке.

Лидера экстремистской организации поместили на два месяца в СИЗО.