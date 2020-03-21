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tatar-inform.ru

ФСБ «накрыла» в Татарстане экстремистскую группировку, пять лет вербовавшую новых адептов

Cегодня, 12:36 81 3 Автор: prokazan.ru

ФСБ совместно с МВД Татарстана «накрыли» экстремистскую группировку «Нурджулар», деятельность которой запрещена в России. Организаторы пять лет вербовали новых адептов, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России в регионе.

18 марта обыски были проведены по четырем адресам. Изъяты 17 книг с экстремистскими текстами, рукописные материалы и носители электронной информации, в которых были сведения о группировке.

Лидера экстремистской организации поместили на два месяца в СИЗО.

 

комментарии

Русский обыватель
0
21 марта 2020
13:25
Да знаем мы, знаем как в ФСБ выбивают "добровольные признания"!
Любого первого встречного в два счета заставят признаться в чем угодно.
А вот более существенные вещи - увы и ах...

...Так что, когда же ФСБшники найдут виновников загрязнения хлором нефти в нефтепроводе "Дружба" - ведь уже год прошел, а ?
Русский обыватель
0
21 марта 2020
13:31
Вот когда я насрал на газон, меня раскололи за 5 минут. Как член вставили, так я сознался
Русский обыватель
0
21 марта 2020
13:37
Если Вы видите матерные, пошлые, похабные или оскорбительные для женщин, меньшинств или национальностей комментарии которые не удаляют, то помните что администрация сайта
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