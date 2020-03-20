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Фотопроект о коронавирусе: казанский фотограф призывает к социальной ответственности

Cегодня, 16:47 54 6
Яна Крутовских
Казанцам следует, прежде всего, заботиться о себе

Художники всегда выражали актуальные проблемы общества в мире посредством своих произведений. Так и казанский фотограф Татьяна показала свое видение происходящего - она призывает людей к социальной ответственности.

"Каждый человек - маленький мир. Если каждый позаботится о себе, мы сможем остановить распространение коронавируса. Это проект про социальную ответственность."  - Татьяна Фасхутдинова, фотограф.

"Заботьтесь о своем маленьком мире, чтобы сберечь общий, большой мир. Если мы этого не сделаем, не прекратим игнорировать рекомендации профилактики распространения коронавируса, мы не сможем остановить пандемию." - Татьяна Фасхутдинова, фотограф.

 

 

 

комментарии

Горожанин
0
20 марта 2020
17:18
сидите дома мойте руки средневековый образ жизни в 21 веке.
Горожанин
0
20 марта 2020
17:20
Кто еще решил на этом заработать? Вот один предлагает в водке купаться, видать владеет заводами.
Горожанин
0
20 марта 2020
17:28
Вот же дилемма, надо держать людей в страхе и выстроить в шеренги, и в то же время удержать от паники. Нет, паниковать немножко можно, если это приносит кой кому прибыль. Хорошо, что есть другие страны, где куча очень пожилых людей, россияни редко так долго живут, для которых само попадание на больничную койку из их уютных домов, а не российских холуп, уже стресс. А если там еще остался некормленый любимый питомец, сердечный приступ сразу.
Горожанин
0
20 марта 2020
17:33
Вот, этими странами можно смертно пугать. А чтобы паники не было, гундеть о местном карантине с 200 пациентов.
Русский обыватель
0
20 марта 2020
17:36
А тем временем... Наберите в Гугле запрос:

В Омске люди массово умирают прямо на улицах

и почитайте то что откроется.
В ответ на комментарий пользователя
сидите дома мойте руки средневековый образ жизни в 21 веке.
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Горожанин
0
20 марта 2020
17:54
В России, которая сама развязала ценовую войну, с $19 за баррель все хорошо, все стабильно. Вот, масочки с цветочками шьют, против вируса размером 0,1 микрон. А загнивающий Запад мрет. Потому что у него нет такого достояния.

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