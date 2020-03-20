Фотопроект о коронавирусе: казанский фотограф призывает к социальной ответственности

Художники всегда выражали актуальные проблемы общества в мире посредством своих произведений. Так и казанский фотограф Татьяна показала свое видение происходящего - она призывает людей к социальной ответственности.

"Каждый человек - маленький мир. Если каждый позаботится о себе, мы сможем остановить распространение коронавируса. Это проект про социальную ответственность." - Татьяна Фасхутдинова, фотограф.

"Заботьтесь о своем маленьком мире, чтобы сберечь общий, большой мир. Если мы этого не сделаем, не прекратим игнорировать рекомендации профилактики распространения коронавируса, мы не сможем остановить пандемию." - Татьяна Фасхутдинова, фотограф.