Замглавы МЧС Татарстана взят под стражу. Его подозревают в мошенничестве

Судом по ходатайству следователя в отношении 57-летнего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, а также директора и заместителя директора фирмы «ОДС РТ» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили сегодня в Следкоме Татарстана.

В зависимости от роли каждого, они подозреваются в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2013-2020 годы должностные лица МЧС республики учредили фирму «ОДС РТ», фактически дублирующую функции поисково-спасательной службы при МЧС.

В дальнейшем злоумышленники занижали оценку степени готовности юридических лиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате злоумышленниками был извлечен доход в размере более 161 миллиона рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.