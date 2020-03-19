На татарстанской ферме поймали похитителя нефти

На территории одного из сельских хозяйств Пестречинского района РТ обнаружили незаконную врезку в нефтепровод.

По данным МВД Татарстана, факт ее наличия установили полицейские совместно со службой безопасности одной из нефтяных компаний. Во время обследования территории был обнаружен отвод из шланга высокого давления, протяженностью не менее трех километров, который был выведен в помещение на территории одного из сельских хозяйств. Сотрудники полиции нашли две наполненные нефтесодержащей жидкостью емкости объемом 50 кубических метров каждая. Предварительная сумма ущерба составила не менее 2 миллионов рублей.

В последующем на территории фермы был задержан подозреваемый, он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание подозреваемому может составить до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех причастных.