Билайн информирует о мерах поддержки в профилактике коронавируса

Билайн сообщает о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции:

♦ С 19 марта в 5 раз увеличивается количество звонков и интернета для клиентов Билайн в международном роуминге

♦ С 19 марта обнуляется стоимость звонков для абонентов Билайн в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции

♦ С 23 марта Билайн обеспечит возможность своим клиентам пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом Билайн ТВ в своей сети широкополосного доступа даже при нулевом балансе абонентского счета

♦ С 25 марта заработают короткие номера для дозвона на горячие линии по теме коронавирусной инфекции

♦ Билайн внимательно следит за развитием ситуации и будет внедрять новые инициативы и предложения, направленные на помощь своим абонентам в сложившихся обстоятельствах.

С 19 марта Билайн в 5 раз увеличивает количество минут и интернета в составе популярных услуг в международном роуминге для тех клиентов, кто в настоящий момент находится за границей. На территории более 100 стран мира ежедневно клиентам Билайн будут доступны услуги мобильной связи в 5 раз больше за те же деньги!

С 19 марта Билайн обнуляет стоимость звонков для своих абонентов в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по вопросам коронавируса. Номер горячей линии +74996781203. Горячая линии организована совместно с ассоциацией «Турпомощь» и действует круглосуточно. Позвонить за 0 рублей на эту горячую линию может любой абонент Билайн, где бы он ни находился – дома, в поездках по России или за границей.

С 23 марта Билайн обеспечит своим клиентам возможность пользоваться услугами ШПД и сервисом Билайн ТВ в сети ШПД Билайн даже при нулевом балансе абонентского счета. Такая возможность заработает автоматически и не потребует от клиентов каких-либо действий.

С 25 марта заработают короткие номера для более удобного дозвона на горячие линии по теме коронавирусной инфекции. Звонки на данные номера не будут тарифицироваться у всех клиентов Билайн.

Кроме того, с 13 марта 2020 года для абонентов Билайн в приложении «Мой Билайн» (12+) доступна информация о профилактике коронавируса. Мы информируем наших клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления.

Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно и могут быть продлены.

Билайн внимательно следит за развитием ситуации вокруг новой коронавирусной инфекции и продолжит внедрять все необходимые дополнительные инициативы, призванные обеспечить комфорт и поддержку наших клиентов в условиях меняющихся непростых обстоятельств.