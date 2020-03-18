Банк «Открытие» и Visa дарят скидку на такси держателям премиальных карт

Банк «Открытие» в партнерстве с международной платежной системой Visa дарит своим клиентам скидку 30% на услуги сервиса по заказу такси Gett. Предложение, особенно актуальное для тех, кто избегает поездок на общественном транспорте в условиях угрозы коронавируса, действует для держателей карт «Открытия» Visa Signature со статусом Премиум или Light Премиум.
Воспользоваться спецпредложением в Gett можно для поездок (в том числе в / из аэропортов) в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Сочи, Краснодаре и Новосибирске. Для этого необходимо добавить карту Visa Signature для оплаты в приложении Gett, выбрать тариф Business или выше – и скидка будет учтена в счете за поездку.
Акция действует с 17.03.2020 до 30.09.2020.
Банк «Открытие» подготовил премиальным клиентам особое предложение на Ultima Яндекс.Такси
Банк «Открытие» и Mastercard предлагают скидку 30% на услуги сервиса Ultima Яндекс.Такси. Привилегия доступна держателям премиальных карт «Открытия» World Mastercard Black Edition со статусом Премиум или Light Премиум.
Чтобы получить скидку, необходимо добавить премиальную карту Mastercard как основной способ оплаты в приложении Яндекс.Такси, при заказе машины выбрать классы Business, Premier, Elite или Cruise – и скидка будет рассчитана автоматически. Подписчикам Яндекс.Плюс доступны дополнительные преимущества – на указанных выше классах, персональная скидка увеличивается до 37%. Сервис доступен клиентам банка в Москве, Санкт-Петербурге и областях, а также в Сочи, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Красноярске.
Акция действует с 16.03.2020 до 16.06.2020.
ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.
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