В Казани будут судить мужчину, который убил и закопал собутыльника

В Казани 44-летнего местного жителя обвиняют в убийстве.

По версии следствия, 2 января 2020 года к обвиняемому и его сожительнице, проживавших в одном из домов на улице Большая Красная поселка Малые Клыки города Казани, пришел в гости 33-летний знакомый и предложил им распить спиртные напитки. Спустя некоторое время женщина ушла спать, а мужчины продолжили застолье. В какой-то момент они поссорились на почве ревности, хозяин дома схватил на кухне нож и ударил гостя в шею.

От полученной травмы мужчина скончался на месте. Решив скрыть следы преступления, злоумышленник закопал тело убитого в снегу. Однако 18 января рассказал о произошедшем сожительнице, которая в свою очередь уговорила его обратиться в полицию и во всем сознаться.

Вину мужчина полностью признал, он заключен под стражу. Уголовное дело будет направлено в суд.