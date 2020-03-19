В Казани правоохранители закрыли подпольное казино

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

По версии следствия, в феврале 2020 года группа неустановленных лиц арендовала нежилое помещение по проспекту Амирхана. Там было организовано подпольное казино, которое, однако, проработало недолго.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в заведении нашли 13 игровых автоматов, 4 системных блока, 5 мониторов, а также деньги. На момент проведения мероприятий в подпольном заведении находились несколько игроков – жители различных районов города.

Следком РТ устанавливает обстоятельства дела и лиц, к нему причастных. Расследование уголовного дела продолжается.