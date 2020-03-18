В Татарстане бармен горнолыжного комплекса умер, уснув в ливневой канализации

Следком Татарстана проводит проверку по факту смерти мужчины на горнолыжном комплексе в Верхнеуслонском районе РТ.

По данным ведомства, утром 16 марта на территории комплекса было обнаружено тело 22-летнего мужчины

с признаками переохлаждения, его нашли местные работники.

По предварительным данным, мужчина, работавший барменом в отеле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в ливневую канализацию и уснул. В настоящее время тело направлено на экспертизу.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.