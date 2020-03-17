«Пила до школы, во время занятий и после них»: как живет уроженка Казани с клинической депрессией

Как часто мы слышим от знакомых фразу: "У меня депрессия"? Обычно после этого выясняется, что у человека просто плохое настроение на фоне промозглой погоды или он расстроился из-за неудовлетворительной оценки на экзамене.

Депрессия — это болезнь, требующая лечения.

Согласно статистике ВОЗ, в мире от депрессии страдает более 350 млн. человек. Она может быть вызвана двумя способами: как реакция на тяжелую жизненную ситуацию или из-за процессов, происходящих с гормонами в организме человека. Во втором случае депрессию вызывает недостаток серотонина, норадреналина или дофамина.

Корреспондент ProKazan.ru связался с девушкой из Казани и узнал, каково ей живется с диагнозом "клиническая депрессия", почему ей пришлось покинуть столицу РТ и что ей помогает справляться с ее состоянием. Далее - от лица героини материала.

"Мне казалось, что, если я выйду, а тем более пойду в школу, я просто умру"

Меня зовут Кристина. Мне 31 год. Депрессию у меня диагностировали первый раз в 13 лет, сразу же после переезда из России в США. Тогда я чувствовала себя абсолютно потерянной, подавленной. Мне было одиноко и грустно. Мне казалось, что я совершенно одна в этом мире, никому не нужна, и никто не может понять мои чувства. У меня начались панические атаки, но тогда я еще не знала, что это были именно они. Единственное, что я могла с этим сделать — это запереться в маленькой, темной кладовке, хуже, чем была у Гарри Поттера, и сидеть там днями и ночами напролёт, отказываясь выходить. Родители думали, что я просто не хочу идти в новую школу, что у меня проблемы со сверстниками, а я не знала, как им объяснить свое состояние. Мне казалось, что, если я выйду, а тем более пойду в школу, я просто умру. Умру!

Мне было тяжело дышать, чувство страха наваливалось на меня своей тяжелой тушей, будто борец сумо. Я не могла ничего поделать. Тогда я начала причинять себе физическую боль разными способами. Физическая боль на минуты затупляла эмоциональную. Я отказывалась от еды, очень мало пила. Мне ничего не хотелось. Абсолютно ничего. Все было таким незначительным. Я была на грани истощения.

"Они привели меня к психологу и та заключила, что я суицидальна и меня отвезли в стационар"

Однажды мне пришлось остаться дома одной на несколько дней. Сначала все было хорошо, но спустя какое-то время чувство страха снова накатило на меня. Леденящее ощущение сосредоточилось где-то в животе. Я хотела только одного, чтобы все это остановилось. Я до сих пор так отчетливо помню эти несколько дней. Я пыталась спать, пряталась под одеялом весь день. Мне было жутко страшно. Казалось, что все вокруг обесцветилось. Сама жизнь стала серой.

Я начала бродить по квартире в поисках чего-то, что могло бы облегчить мое состояние. Вскоре я наткнулась на бутылку водки и выпила ее, потом приняла таблетки, которые смогла найти. Когда родители вернулись, они поняли, что дела реально плохи. Они привели меня к психологу, мне поставили диагноз и отвезли в стационар. Там меня продержали около недели и выписали антидепрессанты.

"Но потом все нахлынуло опять"

От антидепрессантов мне заметно полегчало, общее состояние улучшилось. Следующие несколько лет я постоянно принимала их. Но потом все нахлынуло опять. Начались сильные панические атаки. У меня развилась агорафобия.

Агорафобия - боязнь открытого пространства.

Я перестала выходить из дома. Если я пыталась, меня начинало так трясти, что сначала сокращались все мышцы, а потом я теряла сознание. Несколько раз мама пыталась мне помочь, мы выходили вместе с ней, но я не могла уйти с территории дома.

"Как только я выпивала, уходило это жуткое чувство паники, и я могла делать хоть что-то"

В то же время я обратилась к алкоголю, чтобы как-то облегчить свои муки, притупить чувства. Как только я выпивала, уходило это жуткое чувство паники, и я могла делать хоть что-то. Под действием алкоголя я могла выйти из дома. Он снимал симптомы депрессии, а мне уже и не снилось, что можно почувствовать такое облегчение.

"Пила до школы, во время занятий и после них"

Так я стала пить каждый день. Я не выходила из дома без бутылочки из под воды, наполненной водкой. Пила до школы, во время занятий и после них.

Ко второму курсу я уже была физически зависима от алкоголя. Если я не выпивала, меня начинало трясти. Если я пила, то могла неплохо функционировать. Училась на пятёрки, работала. Успешно скрывала свой алкоголизм от всех окружающих. В то время сложно было определить, что происходило с моей депрессией, потому что я была ежедневно под влиянием алкоголя.

"Начались отходняки и ломки, потом белые горячки"

Когда я закончила университет и приехала в Казань, мой алкоголизм добрался до кульминационной стадии. Организму требовалось все больше, а выдерживать он мог все меньше. Если до этого я могла продержаться день без него, а пила только вечером, то тут я уже не могла утром встать без него.

Руки тряслись по утрам и сильно рвало. Психологически я была на грани, так как к этому времени уже понимала, что я - пропащий человек. Я пробовала остановиться, но не могла и ненавидела себя за это. Вскоре начались отходняки и ломки. Организм сдавал. То, что раньше снимало депрессию и страх, уже не давало этого эффекта. Я пила, и мне становилось всё хуже.

"Я видела, как за мной приходили демоны"

Начались белые горячки. Это самое страшное из того, что выпадало когда-либо на мою долю. Панический страх, галлюцинации, смертный ужас, не говоря уже о физической боли. Я видела, как за мной приходили демоны. Я ломала предметы мебели, кричала и плакала. Так длилось по 3-4 дня. Трудно говорить о депрессии в те дни. Это был просто кошмар наяву.

После всех ужасов начались проблески трезвости по 3-4 месяца. В эти промежутки депрессия была такой сильной, как никогда. Потом я столкнулась с изнасилованием...

После этого были 6 месяцев, из которых я ничего не помню. У меня был посттравматический шок.

Потом, чтобы сбежать от болезненных воспоминаний, я вынуждена была переехать из Казани обратно в США.

"Я открыла для себя программу "12 шагов" анонимных алкоголиков и веру в Бога"

В Америке моя жизнь изменилась к лучшему. Депрессия проявляла себя, в основном, отсутствием интереса к жизни, не получением удовольствия от окружающего мира, апатией, усталостью и повышенной тревожностью. Но худо-бедно я справлялась. Помогало мне то, что я работала с другими людьми, которые страдали от алкоголизма. Я открыла для себя программу "12 шагов" анонимных алкоголиков и веру в Бога. Ежедневная молитва и медитация, общение с другими людьми с подобными проблемами — все это помогало мне бороться и с депрессией, и с алкоголизмом.

"Я потеряла работу, рассталась с мужем"

Однако полтора года назад депрессия вернулась ко мне с невероятной силой. Со мной было то же самое, как в те несколько дней, когда я осталась одна и первый раз наглоталась таблеток с водкой. Только теперь это состояние длилось месяцами. Я просыпалась с пустотой в груди. Сердце очень сильно билось. С самого утра меня посещало дикое чувство страха, будто должно случиться что-то ужасное. Мне не хотелось вставать. Было страшно начинать день, страшно жить. Я ушла на дно. Я сорвалась, запила и после этого все стало ещё хуже. Я потеряла работу, рассталась с мужем. Но хуже всего было чувство полного отчаяния. Я не видела ни проблеска надежды.

"Последний год я лечусь и в стационарах, и амбулаторно"

Последние полгода я пытаюсь вылезти из этого состояния. Физическая трезвость - это начало, но эмоционально я все еще в очень шатком состоянии. Иногда я не могу вылезти из постели и чувствую себя в безвыходном положении. Страх и безысходность меня поглощают. Иногда становится немного легче. Последний год я лечусь и в стационарах, и амбулаторно.

Больше всего мне помогают не антидепрессанты, а программа "12 шагов", собрания, работа и общение с другими людьми, у которых такие же проблемы, служение людям, молитва и вера.

Мои проблемы сильно влияют на мои отношения с близкими. Если я саморазрушаюсь, то это разрушает их тоже. На мое лечение требуется много денежных средств. Это огромные убытки для моей семьи, которые я не могу восполнить в ближайшее время.

Людям, которые столкнулись с подобным, я бы посоветовала не молчать о том, что происходит, найти людей, которые прошли через подобное сами и могут помочь. Я знаю, что человек, не прошедший через подобное, просто не способен помочь в этой ситуации.

А я сейчас мечтаю об одном - о душевном покое и эмоциональной стабильности. Я просто хочу иметь возможность жить и получать удовольствие от жизни, как делают другие.

Что делать, если вы обнаружили у себя или у своих близких похожее состояние?

При лёгких формах депрессии нужно обратиться к психологу, начать заниматься спортом, много гулять на свежем воздухе.

При умеренных и тяжёлых формах депрессии нужно записаться к психиатру и начать медикаментозное лечение.

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