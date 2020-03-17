Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

14:58, сегодня
«Пила до школы, во время занятий и после них»: как живет уроженка Казани с клинической депрессией
14:11, сегодня
В Казани из-за коронавируса не закрывают музеи и развлекательные центры
12:06, сегодня
ВОЗ: на банковских картах коронавирус может прожить дольше, чем на бумажных деньгах
12:32, 16.03.2020
Смейтесь и подсматривайте за водителями: 8 способов легко и быстро выучить ПДД казанцам
11:22, сегодня
По стоимости проездного на общественный транспорт Казань обогнала Москву
11:00, сегодня
Точно в цель: платформа Билайн.ПРОдвижение поможет малому бизнесу найти новых клиентов
08:55, сегодня
В Россию ограничат въезд иностранцев с 18 марта
09:00, 16.03.2020
Сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет 50 миллионов
08:42, сегодня
В Челнах раскрыта схема по продаже наркотических средств
08:21, сегодня
Работодатели Татарстана получили рекомендации из-за короновируса
22:05, 16.03.2020
Штраф $2000 и тотальная изоляция: казанцы рассказали, как за рубежом борются с коронавирусом
20:49, 16.03.2020
Минздрав Татарстана: анализы на коронавирус можно сдать в любой поликлинике
20:40, 16.03.2020
Фоторепортаж: из-за коронавируса казанцы скупают гречку, макароны и туалетную бумагу
17:47, 16.03.2020
Из-за коронавируса школьникам могут продлить каникулы
17:44, 16.03.2020
В Казани на маршрут не выпустили три грязных автобуса. Горожане считают, что их гораздо больше
16:55, 16.03.2020
В Нижнекамске мужчина изнасиловал женщину под балконом
16:39, 16.03.2020
Элвин Грей стихи Бродского превратил в рэп
16:14, 16.03.2020
Ралли «Шелковый путь» полностью пройдет на территории России
15:39, 16.03.2020
Ралли «Шелковый путь» полностью пройдет на территории России
15:24, 16.03.2020
В Казани аферисты постоянно обманывают вдову ветерана. «Они будто знают, где живет одинокая женщина»
15:24, 16.03.2020
Турфирма задолжала клиенту 100 тысяч рублей
15:04, 16.03.2020
Прокатил друга на капоте и чуть не убил
13:46, 16.03.2020
Киберпреступники выманивают у граждан личные данные за «секретную» информацию о коронавирусе
13:21, 16.03.2020
Полиция Татарстана раскрыла группу фальшивомонетчиков-закладчиков. Возбуждены 20 уголовных дел
12:37, 16.03.2020
В Челнах спасатели извлекли из ямы ребенка
11:37, 16.03.2020
В Татарстане мужчина украл деньги из мечети
11:20, 16.03.2020
В Казани из-за малых рек может подтопить несколько жилмассивов
10:32, 16.03.2020
«Если я захочу домой, меня выпустят»: Россия закрывает границу с Беларусью
08:30, 16.03.2020
В «Бакирово» из-за короновируса ввели особый режим
17:33, 15.03.2020
Военкомат считает, что все казанцы хотят служить армии, но так ли это? Мы спросили мнение казанцев
15:40, 15.03.2020
Скорая помощь в Набережных Челнах работает все больше и больше
14:04, 15.03.2020
Под Челнами у рыбака отказали ноги из-за инсульта
13:48, 15.03.2020
В Казани закончилась панихида по Иреку Миннахметову
11:49, 15.03.2020
Нижнекамским водителям автобусов выдадут медицинские маски и антисептики для рук
11:38, 15.03.2020
Под Казанью построят первую в России роботизированную гостиницу за 500 млн рублей
11:02, 15.03.2020
В Татарстане спасли двух мужчин, застрявших на льду
10:37, 15.03.2020
«Майский» выкинул 76 тонн огурцов на свалку под Казанью
10:20, 15.03.2020
Три человека погибли в результате лобового столкновения под Казанью
09:34, 15.03.2020
В Казани прощаются с Иреком Миннахметовым - он умер в тренажерном зале
16:36, 14.03.2020
Пять причин, по которым казанцы не любят общественный транспорт. Что с этим будет делать мэрия?
15:33, 14.03.2020
В Казани глава МЧС установил пожарные извещатели в квартире многодетной семьи
14:25, 14.03.2020
«Проклятое место»: в Казани на перекрестке перевернулся автомобиль
13:53, 14.03.2020
Казанский автомобилист врезался в дерево, чуть не наехав на ребенка с отцом
12:43, 14.03.2020
Банк «Открытие» модернизировал инфраструктуру хранения данных
11:47, 14.03.2020
В РТ мужчина уснул с сигаретой, устроил пожар и погиб
10:44, 14.03.2020
В РТ пожарные спасли трех детей
09:37, 14.03.2020
Студентка из Челнов выиграла две медали на чемпионате России по сумо
00:24, 14.03.2020
В Казани скоропостижно скончался бывший директор «Татспиртпрома»
20:24, 13.03.2020
В Татарстане найден мужчина с потерей памяти. Волонтеры разыскивают его родственников
20:06, 13.03.2020
В России 35 человек заболели COVID-19. Где в Казани сдать тест на коронавирус?
18:18, 13.03.2020
В казанском магазине фастфуда задержали гражданина Узбекистана с марихуаной. Есть видео
17:25, 13.03.2020
Школьник из автограда решил продать автограф Месси за 15 тысяч рублей
16:23, 13.03.2020
В Челнах мужчина вместе с 16-летней девочкой-подростком обокрали магазин
16:11, 13.03.2020
Бывшая сотрудница одного из казанских вузов пыталась построить «бизнес» на студентах
15:50, 13.03.2020
Пятерых полицейских уволили из-за селфи с трупами
15:33, 13.03.2020
Билайн сократил на 25% затраты на аренду административных офисов благодаря BeeFREE
15:31, 13.03.2020
На благотворительной акции «Не виновата» казанцы собрали деньги для поддержки жертв насилия
15:25, 13.03.2020
В Казани появится православная школа блогеров. Там научат создавать церковный контент
15:05, 13.03.2020
Соцсети: в Азнакаево водитель умер за рулем автобуса
14:21, 13.03.2020
В автограде неизвестный напал на женщину с ножом
14:19, 13.03.2020
Международный фестиваль цифрового видеоарта Pixels Fest телеканала 2x2 переходит в онлайн
13:47, 13.03.2020
«Если услышите о чуме в некой земле, не входите в неё»: в ДУМ РТ дали рекомендации по коронавирусу
13:02, 13.03.2020
Актриса из Челнов засветилась в новом расследовании Алексея Навального
12:40, 13.03.2020
Боксер Рой Джонс-младший остался в восторге от Казани, Татарстана и Минниханова
12:26, 13.03.2020
Казанец надругался над 13-летним пасынком и вовлек в преступление
12:24, 13.03.2020
Подростка из Челнов отправили в колонию из-за того, что он не посещал школу
12:14, 13.03.2020
В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим
11:34, 13.03.2020
В Казани 18-летний парень на «Мазде» поздно вечером устроил смертельное ДТП
19:01, 12.03.2020
В Госсовете Татарстана одобрили изменения в Конституции РФ. Против выступил лишь один единоросс
17:30, 12.03.2020
Вендинговый автомат по продаже пельменей победил в конкурсе Startup Tour в Иннополисе
15:03, 12.03.2020
«Она будет уже готовая мама»: российским девочкам предложили учиться дома, но казанцы против
10:31, 12.03.2020
В Казани задержали парня, который обстрелял автобус с людьми в поселке Юдино
09:13, 12.03.2020
Как жительница Казани открыла цветущий бизнес
08:58, 12.03.2020
В Санкт-Петербурге сегодня отменили рейс в Казань, в Казани - в Тегеран
08:56, 12.03.2020
«Девушки не идут в проституцию добровольно»: казанская активистка рассказала об эксплуатации женщин
08:44, 12.03.2020
В Нурлате у 60-летней женщины загорелся диван, соседи вызвали МЧС
08:00, 12.03.2020
Open Innovations Startup Tour открылся в Иннополисе
20:47, 11.03.2020
«Чего боятся чиновники?»: девочку, рассказавшую о домогательствах в приюте РТ, не возвращают в семью
Фото: Unsplash.com

«Пила до школы, во время занятий и после них»: как живет уроженка Казани с клинической депрессией

Cегодня, 14:58 73 1 Автор: prokazan.ru
История казанской девушки без прикрас

Как часто мы слышим от знакомых фразу: "У меня депрессия"? Обычно после этого выясняется, что у человека просто плохое настроение на фоне промозглой погоды или он расстроился из-за неудовлетворительной оценки на экзамене.

Депрессия — это болезнь, требующая лечения.

Согласно статистике ВОЗ, в мире от депрессии страдает более 350 млн. человек. Она может быть вызвана двумя способами: как реакция на тяжелую жизненную ситуацию или из-за процессов, происходящих с гормонами в организме человека. Во втором случае депрессию вызывает недостаток серотонина, норадреналина или дофамина.

Корреспондент ProKazan.ru связался с девушкой из Казани и узнал, каково ей живется с диагнозом "клиническая депрессия", почему ей пришлось покинуть столицу РТ и что ей помогает справляться с ее состоянием. Далее - от лица героини материала.

"Мне казалось, что, если я выйду, а тем более пойду в школу, я просто умру"

Меня зовут Кристина. Мне 31 год. Депрессию у меня диагностировали первый раз в 13 лет, сразу же после переезда из России в США. Тогда я чувствовала себя абсолютно потерянной, подавленной. Мне было одиноко и грустно. Мне казалось, что я совершенно одна в этом мире, никому не нужна, и никто не может понять мои чувства. У меня начались панические атаки, но тогда я еще не знала, что это были именно они. Единственное, что я могла с этим сделать — это запереться в маленькой, темной кладовке, хуже, чем была у Гарри Поттера, и сидеть там днями и ночами напролёт, отказываясь выходить. Родители думали, что я просто не хочу идти в новую школу, что у меня проблемы со сверстниками, а я не знала, как им объяснить свое состояние. Мне казалось, что, если я выйду, а тем более пойду в школу, я просто умру. Умру!

Мне было тяжело дышать, чувство страха наваливалось на меня своей тяжелой тушей, будто борец сумо. Я не могла ничего поделать. Тогда я начала причинять себе физическую боль разными способами. Физическая боль на минуты затупляла эмоциональную. Я отказывалась от еды, очень мало пила. Мне ничего не хотелось. Абсолютно ничего. Все было таким незначительным. Я была на грани истощения.

"Они привели меня к психологу и та заключила, что я суицидальна и меня отвезли в стационар"

Однажды мне пришлось остаться дома одной на несколько дней. Сначала все было хорошо, но спустя какое-то время чувство страха снова накатило на меня. Леденящее ощущение сосредоточилось где-то в животе. Я хотела только одного, чтобы все это остановилось. Я до сих пор так отчетливо помню эти несколько дней. Я пыталась спать, пряталась под одеялом весь день. Мне было жутко страшно. Казалось, что все вокруг обесцветилось. Сама жизнь стала серой.

Я начала бродить по квартире в поисках чего-то, что могло бы облегчить мое состояние. Вскоре я наткнулась на бутылку водки и выпила ее, потом приняла таблетки, которые смогла найти. Когда родители вернулись, они поняли, что дела реально плохи. Они привели меня к психологу, мне поставили диагноз и отвезли в стационар. Там меня продержали около недели и выписали антидепрессанты.

"Но потом все нахлынуло опять"

От антидепрессантов мне заметно полегчало, общее состояние улучшилось. Следующие несколько лет я постоянно принимала их. Но потом все нахлынуло опять. Начались сильные панические атаки. У меня развилась агорафобия.

Агорафобия - боязнь открытого пространства.

Я перестала выходить из дома. Если я пыталась, меня начинало так трясти, что сначала сокращались все мышцы, а потом я теряла сознание. Несколько раз мама пыталась мне помочь, мы выходили вместе с ней, но я не могла уйти с территории дома.

"Как только я выпивала, уходило это жуткое чувство паники, и я могла делать хоть что-то"

В то же время я обратилась к алкоголю, чтобы как-то облегчить свои муки, притупить чувства. Как только я выпивала, уходило это жуткое чувство паники, и я могла делать хоть что-то. Под действием алкоголя я могла выйти из дома. Он снимал симптомы депрессии, а мне уже и не снилось, что можно почувствовать такое облегчение.

"Пила до школы, во время занятий и после них"

Так я стала пить каждый день. Я не выходила из дома без бутылочки из под воды, наполненной водкой. Пила до школы, во время занятий и после них.

Ко второму курсу я уже была физически зависима от алкоголя. Если я не выпивала, меня начинало трясти. Если я пила, то могла неплохо функционировать. Училась на пятёрки, работала. Успешно скрывала свой алкоголизм от всех окружающих. В то время сложно было определить, что происходило с моей депрессией, потому что я была ежедневно под влиянием алкоголя.

"Начались отходняки и ломки, потом белые горячки"

Когда я закончила университет и приехала в Казань, мой алкоголизм добрался до кульминационной стадии. Организму требовалось все больше, а выдерживать он мог все меньше. Если до этого я могла продержаться день без него, а пила только вечером, то тут я уже не могла утром встать без него.

Руки тряслись по утрам и сильно рвало. Психологически я была на грани, так как к этому времени уже понимала, что я - пропащий человек. Я пробовала остановиться, но не могла и ненавидела себя за это. Вскоре начались отходняки и ломки. Организм сдавал. То, что раньше снимало депрессию и страх, уже не давало этого эффекта. Я пила, и мне становилось всё хуже.

"Я видела, как за мной приходили демоны"

Начались белые горячки. Это самое страшное из того, что выпадало когда-либо на мою долю. Панический страх, галлюцинации, смертный ужас, не говоря уже о физической боли. Я видела, как за мной приходили демоны. Я ломала предметы мебели, кричала и плакала. Так длилось по 3-4 дня. Трудно говорить о депрессии в те дни. Это был просто кошмар наяву.

После всех ужасов начались проблески трезвости по 3-4 месяца. В эти промежутки депрессия была такой сильной, как никогда. Потом я столкнулась с изнасилованием...

После этого были 6 месяцев, из которых я ничего не помню. У меня был посттравматический шок.

Потом, чтобы сбежать от болезненных воспоминаний, я вынуждена была переехать из Казани обратно в США.

"Я открыла для себя программу "12 шагов" анонимных алкоголиков и веру в Бога"

В Америке моя жизнь изменилась к лучшему. Депрессия проявляла себя, в основном, отсутствием интереса к жизни, не получением удовольствия от окружающего мира, апатией, усталостью и повышенной тревожностью. Но худо-бедно я справлялась. Помогало мне то, что я работала с другими людьми, которые страдали от алкоголизма. Я открыла для себя программу "12 шагов" анонимных алкоголиков и веру в Бога. Ежедневная молитва и медитация, общение с другими людьми с подобными проблемами — все это помогало мне бороться и с депрессией, и с алкоголизмом.

"Я потеряла работу, рассталась с мужем"

Однако полтора года назад депрессия вернулась ко мне с невероятной силой. Со мной было то же самое, как в те несколько дней, когда я осталась одна и первый раз наглоталась таблеток с водкой. Только теперь это состояние длилось месяцами. Я просыпалась с пустотой в груди. Сердце очень сильно билось. С самого утра меня посещало дикое чувство страха, будто должно случиться что-то ужасное. Мне не хотелось вставать. Было страшно начинать день, страшно жить. Я ушла на дно. Я сорвалась, запила и после этого все стало ещё хуже. Я потеряла работу, рассталась с мужем. Но хуже всего было чувство полного отчаяния. Я не видела ни проблеска надежды.

"Последний год я лечусь и в стационарах, и амбулаторно"

Последние полгода я пытаюсь вылезти из этого состояния. Физическая трезвость - это начало, но эмоционально я все еще в очень шатком состоянии. Иногда я не могу вылезти из постели и чувствую себя в безвыходном положении. Страх и безысходность меня поглощают. Иногда становится немного легче. Последний год я лечусь и в стационарах, и амбулаторно.

Больше всего мне помогают не антидепрессанты, а программа "12 шагов", собрания, работа и общение с другими людьми, у которых такие же проблемы, служение людям, молитва и вера.

Мои проблемы сильно влияют на мои отношения с близкими. Если я саморазрушаюсь, то это разрушает их тоже. На мое лечение требуется много денежных средств. Это огромные убытки для моей семьи, которые  я не могу восполнить в ближайшее время.

Людям, которые столкнулись с подобным, я бы посоветовала не молчать о том, что происходит, найти людей, которые прошли через подобное сами и могут помочь. Я знаю, что человек, не прошедший через подобное, просто не способен помочь в этой ситуации.

А я сейчас мечтаю об одном - о душевном покое и эмоциональной стабильности. Я просто хочу иметь возможность жить и получать удовольствие от жизни, как делают другие.

Что делать, если вы обнаружили у себя или у своих близких похожее состояние?

При лёгких формах депрессии нужно обратиться к психологу, начать заниматься спортом, много гулять на свежем воздухе.

При умеренных и тяжёлых формах депрессии нужно записаться к психиатру и начать медикаментозное лечение.

Вы также можете получить бесплатную психологическую помощь по телефонам:

- 8-800-333-44-34;

- 8-499-216-50-50.

читайте также:

В Казани дорожные полицейские помогли рожающей женщине добраться до больницы
Сотни человек искали 12-летнего мальчика из Альметьевска
Из-за коронавируса школьникам могут продлить каникулы
В Челнах спасатели сняли с крыши высотки молодого музыканта
В Казанских школах детям не хватает мест в столовых. Метшин рассказал, как будут решать проблему
В Казани аферисты постоянно обманывают вдову ветерана. «Они будто знают, где живет одинокая женщина»
Елена Малышева изменила жизнь казанского алкоголика
Соцсети: в Казани молодежь снова катается на крышах автомобилей
В Казани будут судить парня, который напоил и изнасиловал девочку-подростка
Казанец надругался над 13-летним пасынком и вовлек в преступление
В Казани из горящего дома спасли трех женщин и ребенка
Жительницу Казани, которая убила одного сына и ранила другого, отправили в СИЗО
«Она будет уже готовая мама»: российским девочкам предложили учиться дома, но казанцы против
«Чего боятся чиновники?»: девочку, рассказавшую о домогательствах в приюте РТ, не возвращают в семью
В Казани иностранец ограбил девушку и пытался спрятаться
В Казани мужчине с 4-месячной дочерью разбили стекло машины
Соцсети: в Казани полуголые девочки-подростки станцевали на дороге
В Казани на материнский капитал можно купить восемь квадратных метров жилья
Жительница Казани зарезала 60-летнего приятеля во время празднования 8 Марта
Казанец до смерти избил свою подругу кулаками
В школах и колледжах Татарстана отменили все массовые мероприятия
Казанцы возмущены свалками после 8 Марта
Показать больше...

комментарии

Ага
0
17 марта 2020
15:06
А мы в штабе единой россии вообще не просыхаем. но это не от депрессии, а от того, что народ в панике, а мы спокойные, мы бабла напилили на века вперёд, нам бояться нечего.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

20:08, 16.03.2020
Евросоюз запретил въезд в Шенген на ближайший месяц из-за коронавируса
20:00, 16.03.2020
Срок сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
14:00, 13.03.2020
Покорить Альпы и прогуляться по вулканическому песку: как сделать путешествие своей профессией
19:47, 16.03.2020
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
19:50, 14.03.2020
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
20:25, 12.03.2020
В России подтвердили ещё 6 случаев заражения коронавирусом
16:41, 11.03.2020
Жительница Зеленограда отправила в родительский чат обнаженные фото шестиклассницы
16:25, 11.03.2020
В Подмосковье рессора от грузовика влетела в лобовое стекло автомобиля
15:36, 11.03.2020
В воинской части Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие
17:42, 10.03.2020
В аптеках России ожидается рост цен на лекарства из-за повышения курса валют
17:25, 10.03.2020
СМИ: в Большом театре задержали спектакль из-за возможного коронавируса у приглашенной солистки
15:30, 03.03.2020
В Москве стюардесса, у которой заподозрили коронавирус, сбежала из карантина
20:11, 02.03.2020
В Конституцию РФ могут внести упоминание о Боге
19:47, 27.02.2020
В Самаре трамвай упал и раздавил пять машин. Это попало на видео
21:29, 26.02.2020
В Саратове двое подростков планировали убить около 40 человек
21:06, 26.02.2020
Школьник напал на пожилую учительницу с ножом. Есть видео с места происшествия
20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости