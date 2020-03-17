В Казани задержали мужчину, который курил на борту самолета

В казанском аэропорту полицейские задержали гражданина за курение в самолете.

По информации управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу, в дежурную часть линейного пункта полиции в аэропорту Казани поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что пассажир рейса Москва - Казань курил на борту самолета.

На требование командира воздушного судна мужчина не отреагировал. 32-летнего жителя Нижнего Новгорода задержали, в его отношении составили протокол об административном правонарушении. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статьей, - административный арест на срок до пятнадцати суток