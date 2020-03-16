Казанец рассказал собутыльнику о совершенном убийстве, а потом пытался зарезать его

Казанца, который убил знакомого в 2018 году, будут судить еще по одной статье. Он угрожал убийством своему собутыльнику, которому поведал о совершенном ранее преступлении.

Напомним, что 8 января около одного из домов по улице Химиков было найдено тело мужчины 1994 года рождения, он с 2018 года находился в розыске. Расследование показало, что причиной смерти стала травма головы. Было установлено, что погибший пришел к подозреваемому, чтобы занять денег, мужчины поссорились, злоумышленник ударил товарища по голове, от чего тот скончался. Тело казанец закопал около одного из домов на Жилплощадке.

В январе 2020 года 20-летний злоумышленник распивал спиртное вместе с 21-летним знакомым. В процессе застолья он поведал товарищу о совершенном два года назад убийстве, а через несколько дней подкараулил недавнего собутыльника около его дома. Подозреваемый напал на парня с ножом и нанес несколько ударов в голову, однако пострадавший убежал и сообщил обо всем в полицию.

В результате злоумышленника задержали, он во всем признался и показал, где спрятал тело. В отношении 20-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, с целью скрыть другое преступление". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.