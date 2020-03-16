Впервые "Тотальный диктант" не состоится в апреле. Дату проведения всероссийского мероприятия решили перенести из-за пандемии коронавируса, сообщают организаторы акции. Участники и площадки массово отказываются от проведения по рекомендациям муниципальных властей, в связи с чем "Тотальный диктант-2020" будет перенесен на осень.

"Это было самое сложное решение за всю историю проекта "Тотальный диктант", но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным ― это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России. Мы же делаем проект не для "галочки", а для того, чтобы каждый мог принять участие в самом большом празднике русского языка, а это условие выполнить 4 апреля не удастся" - сообщают в оргкомитете.

Новая дата проведения акции будет названа 25 марта. Онлайн-курсы подготовки к диктанту будут продолжаться.

Напомним, ранее Рустам Минниханов поручил ввести в Татарстане особый санитарно-эпидемиологический режим. Он ограничивает проведение всевозможных массовых мероприятий и рекомендует гражданам не выезжать за пределы страны.