В Казани построят новый мост через Ноксу

В Казани в 2020 году построят новый железобетонный мост через Ноксу. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Мост позволит полностью исключить подтопление жилых массивов Салмачи и Вишневка, а также автодороги, соединяющей Привольный и Вишневку с Казанью.

"Старый мост через поселок Салмачи – это проблема, существующая 20 лет. В этом году она будет наконец-то будет решена", – подчеркнул Ильсур Метшин.

Сейчас дамба, по которой проходит дорога, находится в аварийном состоянии, ежегодно в период весеннего половодья в зону риска подтопления попадают дома жилых массивов Салмачи и Вишневка по улицам Камышлы, Атнинская, 1-я Центральная, Пестречинская, Григорьева, Яровая и другие.

Строительство моста планируют начать в мае, его стоимость составит 102 миллиона рублей. Длина всего инженерного сооружения - 35 метров, длина пролетного строения 28 метров, ширина 13 метров. Подходы к мосту с учетом примыканий со стороны улиц Камышлы и Жемчужная составят 427 метров. На всем протяжении будут построены сети наружного освещения, а также тротуары шириной 1,5 метра. После завершения строительства будет убрана дамба с водопропускными трубами, расширено русло реки Ноксы.

Напомним, ранее в мэрии Казани назвали территории города, которые может подтопить в этом году.