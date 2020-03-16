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Фото МВД РТ

Полиция Татарстана раскрыла группу фальшивомонетчиков-закладчиков. Возбуждены 20 уголовных дел

Cегодня, 13:21 193 2 Автор: prokazan.ru
Они пользовались системой «закладок»

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Московской и Нижегородской областей при участии Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных денег" - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным пресс-службы полиции, злоумышленники организовали в офисном помещении и по местам своего проживания в Нижегородской области производство поддельных купюр с целью их последующей реализации на территории России. Подделки распространяли с помощью тайников. Закладчики передавали их координаты сообщникам, которые забирали купюры и сортировали на более мелкие партии. Затем через Интернет они искали покупателей, которым отправляли фальшивки, используя услуги транспортных компаний.

Между собой участники преступной группы общались через сайт в теневом сегменте сети Интернет при помощи программного обеспечения, не позволяющего идентифицировать IP-адреса. Оплата товара производилась посредством криптовалюты с использованием обезличенных электронных кошельков, зарегистрированных на том же ресурсе.

Возбуждено двадцать уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое предполагаемых организаторов группы и четверо соучастников, они заключены под стражу.

В ходе обысков полицейские нашли печатное оборудование, с помощью которого изготавливались денежные знаки: это цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов. Также изъяты фальшивые денежные средства на сумму более восьмисот тысяч рублей и техническое оборудование для доступа к интернет-магазину, через который велась продажа.

Расследование уголовного дела продолжается.

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комментарии

Ага
2
16 марта 2020
14:01
Ребята, кто хочет дружить? Нашему штабу единой росии очень нужны друзья. Особенно радужного настроения. Я очень дружелюбен и любвеобилен. Я почти как Алина, только я не фригидный и буду ценить вашу дружбу.
Горожанин
0
16 марта 2020
14:26
Какие купюры подделывали,почему не сказали.На фото купюра в 2000 рублей.Когда выпускали в обращение купюры в 2000 рублей то говорили,что по степени защищенности ей нет равных.
Горожанин
0
16 марта 2020
14:58
Надеюсь эскортница Алина , берет оплату за свои услуги, по безналу.

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