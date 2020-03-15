С коронавирусом не до смеха: в Казани гала-концерт КВН пройдет в пустом зале

Сегодня, 15 марта, в казанском КСК «Уникс» должен был состояться гала-концерт XXVI фестиваля официальной лиги международного союза КВН «Республика». Однако он пройдет без зрителей из-за особого санитарно-эпидемиологического режима, введенного в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба минмолодежи РТ.
Мероприятие пройдет в телевизионном формате: запись можно будет посмотреть по телевизору и на YouTube-канале КВН РТ.
«Сообщаем о том, что все те, кто приобрел билет на сегодняшнюю игру, имеют возможность посетить ⅛ Финала Лиги „Республика“ 21–22 мая. Приносим свои извинения перед зрителями и напоминаем, что это всё делается с целью предотвращения распространения болезни на территории Республики Татарстан», — сообщили в минмолодежи.
До 15 апреля в Татарстане будет действовать особый санитарно-эпидемиологический режим для нераспространения коронавируса. В рамках него международные спортивные мероприятия отменены, домашние матчи проходят без зрителей. Культурные мероприятия не проводятся, пока не установится более благополучная обстановка. Гастрольные концерты разрешено устраивать под ответственность организаторов и при строгом соблюдении санитарных требований. Школьникам рекомендуется не выезжать в каникулы за границу. Вернувшимся из стран с неблагополучной по коронавирусу обстановкой следует обращаться в Роспотребнадзор.
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