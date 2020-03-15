С коронавирусом не до смеха: в Казани гала-концерт КВН пройдет в пустом зале

Мероприятие пройдет в телевизионном формате: запись можно будет посмотреть по телевизору и на YouTube-канале КВН РТ.

«Сообщаем о том, что все те, кто приобрел билет на сегодняшнюю игру, имеют возможность посетить ⅛ Финала Лиги „Республика“ 21–22 мая. Приносим свои извинения перед зрителями и напоминаем, что это всё делается с целью предотвращения распространения болезни на территории Республики Татарстан», — сообщили в минмолодежи.