В Казани горел торговый центр, едкий дым охватил сотни квадратных метров

Накануне ночью в торговом центре, расположенном на проспекте Ямашева, произошло возгорание. По предварительным данным, в одном из производственных отделов магазина загорелась печь. Площадь пожара составила 4 кв. м.

Едкий дым, распространившийся на сотни квадратных метров, вынудил привлечь к тушению пожара десятки единиц пожарной спецтехники. К месту также прибыли медики и полицейские. В поздний час в торговом центре были лишь охранники и обслуживающий персонал, посетителей в здании не было. В результате возгорания никто из людей не пострадал.