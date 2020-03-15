В Казани закончилась панихида по Иреку Миннахметову

На фасаде «Ак Барс Арены» была размещена фотография Ирека Миннахметова с датами его рождения и смерти. Центральный зал стадиона был увешан фотографиями усопшего, также в помещении стояли его гоночная машина Audi RS3 и награды.
Попрощаться с предпринимателем приехали десятки неравнодушных, в том числе Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, депутат Госсовета РТ Владимир Чагин, нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, министры и предприниматели республики.
«Он всегда стремился к новому, [смотрел] вперед. У него было много планов и дел, но, к сожалению, вот как получилось», — обратился к присутствующим Рустам Минниханов.
В зале одновременно находились примерно 100 – 150 человек, но многие прощались и выходили на улицу, кто-то ждал панихиды, кто-то уходил. Поток людей не останавливался. Брат усопшего Радик Миннахметов на панихиде был в черной маске — он недавно вернулся из-за границы.
«Очень сложно что-то произносить в эту минуту, ужасно видеть молодое лицо, лежащее в гробу, это самое страшное, что могут видеть люди», — со слезами на глазах отметил семикратный победитель «Ралли Дакар» Владимир Чагин.
Во время церемонии от тела Миннахметова не отходила его жена Алина. Люди приносили огромное количество цветов.
Некоторые не могли найти слов. Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев коротко отметил: «Друг».
Похоронят предпринимателя в родном селе семьи Миннахметовых — Мингер. Все желающие могли поехать на похороны в Мингер на автобусах.
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