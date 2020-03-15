В Казани закончилась панихида по Иреку Миннахметову

Попрощаться с предпринимателем приехали десятки неравнодушных, в том числе Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, депутат Госсовета РТ Владимир Чагин, нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, министры и предприниматели республики.

«Он всегда стремился к новому, [смотрел] вперед. У него было много планов и дел, но, к сожалению, вот как получилось», — обратился к присутствующим Рустам Минниханов.