В КФУ казанские исследователи начали разработку вакцины от коронавируса

Исследователи из Казанского федерального университета приступили к разработке вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа Covid-19. Об этом рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины и профессор кафедры генетики КФУ Альберт Ризванов. По словам ученого, пока в разработке вакцины принимают участие только сотрудники КФУ.
«Финансирование осуществляет автономная некоммерческая организация (АНО) “Научно-исследовательский центр ДНК“, это частный фонд, который создали наши спонсоры», – пояснил он, добавив, что эта структура направляет средства на различные биомедицинские проекты университета.
При этом Ризванов пояснил, что речь идет о лабораторных исследованиях. В КФУ нет возможности работать с живым вирусом, поэтому специалисты действуют на основе опубликованного генома коронавируса, создавая генно-терапевтический вариант вакцины с помощью генной инженерии.
«Когда мы покажем, что вакцина с геномом вируса работает на лабораторных животных, вызывая иммунитет против коронавируса, тогда мы уже свяжемся с государственными организациями, которые имеют право работать с живым вирусом, и там проведем доклинические и клинические испытания уже с ним», – подчеркнул вирусолог.
На этом этапе понадобятся специализированные лаборатории, обеспечивающие высокий уровень биологической безопасности, для чего потребуется участие государства, добавил он.
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