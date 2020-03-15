В КФУ казанские исследователи начали разработку вакцины от коронавируса

«Когда мы покажем, что вакцина с геномом вируса работает на лабораторных животных, вызывая иммунитет против коронавируса, тогда мы уже свяжемся с государственными организациями, которые имеют право работать с живым вирусом, и там проведем доклинические и клинические испытания уже с ним», – подчеркнул вирусолог.