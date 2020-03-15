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«Майский» выкинул 76 тонн огурцов на свалку под Казанью

Cегодня, 10:37 81 2 Автор: prokazan.ru
Теперь рабочие боятся сокращения зарплат

В социальных сетях появилось видео уничтожения десятков тонн огурцов.  По словам автора кадров, они были сняты на складе совхоза «Майский». «Вот так наша зарплата уходит на свалку», прокомментировал мужчина приказ начальства уничтожить огромную партию овощей. 

Как пояснили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Татарстана, в совхозе действительно были уничтожены 76 тонн огурцов. Эти овощи нельзя уже было продать, так как истек максимальный срок их передачи магазину. В ведомстве уточнили, что через 7 дней огурцы уже теряют свои полезных свойства. 

«Их нельзя употреблять, а значит, не получится ни бесплатно отдать кому-то, ни в благотворительных целях использовать», - цитирует пресс-службу «Казанский репортер».

В ведомстве уточнили, что на зарплатах работников совхоза уничтожение партии огурцов не скажется, поскольку сотрудники получают деньги за сбор, а не за сбыт овощей.

комментарии

Тимур Бекбамбутов
0
15 марта 2020
11:21
А почему допустили такое?Никто не ьудет наказан?Тысячи жителей Татарстана не видят на своих столах овощей и фруктов из за их дороговизны.Сволочи!

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