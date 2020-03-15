В Казани прощаются с Иреком Миннахметовым

В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» началась церемония прощания с Иреком Миннахметовым. Мероприятие проходит в центральном холле стадиона. Похоронят предпринимателя в родном селе семьи Миннахметовых — Мингер Сабинского района.
Ирек Миннахметов родился в Казани. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт (2003 г.), юридический факультет Казанского государственного университета им. Ульянова-Ленина (2008 г.).
- С 2000-го по 2010 год — генеральный директор ООО «Чингисхан».
- С 2008-го по 2010 год — депутат Казгордумы.
- С 2010-го по 2012 год — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром».
- С августа по октябрь 2012 года — генеральный директор ОАО «Татмедиа».
- С 2012-го по 2015 год — руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
- С 2015-го по 2020 год — генеральный директор ОАО «Татспиртпром».
Председатель Федерации спортивного пейнтбола РТ. Мастер спорта по автогонкам, двукратный чемпион России по автогонкам (ралли-кросс) в классе Д1 (2006, 2009 годы), серебряный призер чемпионата России по автогонкам в классе Д1 (2008 г.).
Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2018 г.).
Ирек Миннахметов скоропостижно скончался 13 марта в Казани на 40-м году жизни
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