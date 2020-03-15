В Казани прощаются с Иреком Миннахметовым

Председатель Федерации спортивного пейнтбола РТ. Мастер спорта по автогонкам, двукратный чемпион России по автогонкам (ралли-кросс) в классе Д1 (2006, 2009 годы), серебряный призер чемпионата России по автогонкам в классе Д1 (2008 г.).