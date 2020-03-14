Елена Малышева изменила жизнь казанского алкоголика

После того, как в начале года известная телеведущая Елена Малышева посетила казанский вытрезвитель на улице Голубятникова и пообщалась с 37-летним алкоголиком Сергеем Домановым, его жизнь изменилась, сообщает "Татарстан-24".



Сейчас мужчина не пьет и проходит третий этап лечения в казанском наркодиспансере. Как говорят доктора, совсем скоро он сможет вернуться к нормальной жизни, на которую его вдохновила Елена Малышева, показавшая мужчину в своей программе.

В Казань Сергей приехал из Брянска. Здесь надеялся заработать денег. Но этого он сделать не смог, начал пить. Вернуться обратно не было возможности.