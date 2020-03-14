Казанца, подозреваемого в хищении денег с банковской карты, задержали чувашские оперативники

13 марта сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике был задержан 25-летний житель Казани, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Мужчина со взломанного аккаунта в социальной сети от имени дочери написал сообщение жительнице Чебоксар с просьбой перечислить деньги. При этом в ходе переписки он попросил сообщить реквизиты банковской карты и поступивший в смс-сообщении код, требуемый для завершения перевода денег. После того, как женщина перевела мошеннику свыше 20 тысяч рублей, она связалась с дочерью и поняла, что была обманута.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий чувашские полицейские установили предполагаемого преступника и выехали в Казань для его задержания.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража".