В домах Вахитовского района временно отключат свет

15 марта в ряде домов Вахитовского района города на время отключат электричество, сообщает мэрия Казани.

С 8 утра до 5 часов вечера света не будет по адресам: ул.Абжалилова, 3, ул.Достоевского, 79 (гимназия №28), 79а, ул.Товарищеская, 9/42, ул.Шмидта, 44, 46, 48, 48а (детский сад №255).

Временное отключение электроснабжения обусловлено плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.