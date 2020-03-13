В казанском магазине фастфуда задержали гражданина Узбекистана с марихуаной. Есть видео

В Казани задержали гражданина Узбекистана, который продавал наркотики в магазине фастфудной продукции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ совместно с УФСБ России по Республике Татарстан, при силовой поддержке Росгвардии в помещении магазина фастфудной продукции за сбыт наркотического средства "каннабис" массой 1,6 грамма был задержан гражданин мужчина 1975 года рождения.

При осмотре места происшествия в черной сумке были обнаружены и изъяты 7 спичечных коробков с веществом растительного происхождения зеленого цвета общей массой 14,02 грамма. Согласно данным экспертизы изъятое вещество является марихуаной.

Правоохранители выяснили, что задержанный и ранее занимался противоправной деятельность. Двумя неделями ранее он, находясь в помещении того же магазина, сбыл 30-летнему гражданину Узбекистана коробок с марихуаной массой 2,16 грамма.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Также, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.