В Казани ищут хозяина больного пса, который ездит в 45 автобусе

В социальных сетях появился пост о собаке, которую заметили в автобусе 45 маршрута. По словам автора сообщения, животное плохо себя чувствует и отказывается покидать салон транспортного средства.

"Пес залез в 45 автобус, состояние плохое, тяжело ноги передвигает, возможно клещей подцепил... Едет из Адмиралтийской Слободы , на Фрунзе. Народу много , может поэтому весь сжался. Кандуктор говорит, что не выходит.Явно чей то.Очень жалко его,ищем хозяев" - пишет автор. (орфография и пунктуация сохранена)

В комментариях казанцы обсуждают, что делать с собакой. Часть горожан считает, что пса нужно забрать, но есть и более радикальные мнения:

"Мне кажется, пёсика лучше добить. В голову сзади выстрелить или в сердце из ружья. Че то похоже он совсем плохой, доходит. Мучается. Помочь ему дойти и похоронить в парке Победы" - пишет Дмитрий.

"Капец блин. Больная собака среди людей в общественном транспорте... Зачем кондуктор вообще пускает в транспорт животных? Не понимаю. Хрен знает что от нее подцепить можно. Ну и потом, вдруг у кого-то из пассажиров аллергия или астма. Общественный транспорт - для людей!" - возмущается Диана.

Комментатор с псевдонимом "Казанский кот" оставил следующий комментарий:

"С клещами и блохами посреди людей, молодцы, продолжайте в том же духе".

А как вы считаете, место ли собаке без хозяина в общественном транспорте?