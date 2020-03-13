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Фото vk.com/hcakbars

«Ак Барс» заявил о проведении матча с ХК «Салават Юлаев» без зрителей. Как можно сдать билеты?

Cегодня, 16:31 5 0 Автор: prokazan.ru

"Зеленое дерби" в Казани пройдет без болельщиков. Об этом официально заявили в ХК "Ак Барс".

"Проявляя заботу о здоровье и безопасности своих болельщиков, «Ак Барс» проведёт домашние матчи полуфинала Восточной конференции против «Салавата Юлаева» без зрителей − такой шаг соответствует решению о введении особого санитарно-эпидемиологического режима на территории Татарстана. Аналогичное ограничение также распространяется на домашние матчи хоккейных клубов «Барс» и «Ирбис». Просим вас с пониманием отнестись к этому решению – руководство республики делает всё для того, чтобы ситуация оставалась под контролем и люди были в безопасности" - прокомментировали в пресс-службе клуба.

Матчи должны были состояться 18 и 20 марта. Болельщики, купившие билеты в кассах "Татнефть Арены", для возврата денег могут обратиться по месту покупки с паспортом и написать заявление. Телефон для справок -  8 (843) 527 85 85.

Покупателям онлайн-билетов необходимо заполнить форму заявления и отправить её по электронному адресу  ticket@mail.tatneftarena.ru. Подробнее о возврате можно узнать по телефону: (843) 527 85 48.

Владельцам сезонных абонементов будет предоставлена дополнительная скидка в новом сезоне.

Напомним, что в Татарстане поручением Рустама Минниханова был установлен особый санитарно-эпидемиологический режим. В связи с этим перенесены спортивные и культурные мероприятия, отменены заграничные поездки для чиновников, гражданам также рекомендовано воздержаться от зарубежных путешествий.

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