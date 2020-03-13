НЕ ВИНОВАТА – благотворительная акция в поддержку женщин, переживших домашнее насилие. Акция прошла 8 марта в Казани.

Впервые мероприятие было проведено в 2019 году и за два года города были охвачены города России, Беларуси, также Хельсинки, Тбилиси и Ташкент. В этом году в Казани собрали более 200 человек.

Цель – обратить внимание на проблему домашнего насилия. Вся прибыль с концерта и лектория идет на помощь кризисному центру Фатима. Кризисные ​центры всегда нуждаются в финансовой помощи. Эта финансовая помощь поменяет жизнь к лучшему.

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Все собранные средства пошли в Женский кризисный центр «Фатима» – единственный кризисному центру в городе. Пострадавшая, обратившаяся за помощью, получит юридическую консультацию и консультацию психолога, а также социальную поддержку.